攜程傳已通過港交所上市聆訊　料集資約156億元

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-04-01 17:00

據報，攜程（美：TCOM）已通過港交所上市聆訊，獲批准赴港二次上市。

早前就有消息盛傳攜程今年上半年將付港二次上市，集資最少10億美元。消息還稱，攜程正與銀行洽談在香港二次上市事宜，集資約156億元。據四位知情人士稱，攜程已經接觸了中金、摩通和大摩，商討在香港出售股票計劃。

早於2020年7月，攜程就曾傳出計劃從納斯達克退市，目前正與潛在投資者商談為私有化交易提供資金，對此，攜程方面不予置評。攜程也曾傳出與港交所官員進行後續會談，談論在港進行二次上市的消息，但對於是否會選擇在香港上市，攜程稱沒有其他消息。

自港交所新規實施後，港交所變成中概股迴流二次上市的「香餑餑」，去年阿里、網易、京東也順利回歸。

攜程創立於1999年，總部位於上海，2003年12月在美國納斯達克上市。去年上半年受到疫情影響，OTA行業受到了打擊，被迫停業，股價也是明顯的回落，攜程去年第一季度業績受到新冠疫情的影響，淨營業收入按年下降42%，若不計股權報酬費用，去年第一季度的營業虧損為12億元。根據最新財報顯示，去年第三季度淨營業收入為55億元（8.05億美元），按年降48%，營收已連續三季度下跌；歸屬於攜程集團股東的淨利潤達到16億元（2.34億美元）按年增102%，實現新冠疫情爆發後首季度盈利。