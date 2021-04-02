恒隆推商場獎賞計劃及手機App　望改善顧客購物體驗

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-02 21:00

恒隆地產（0101）宣布推出「hello恒隆商場獎賞計劃」及全新恒隆商場手機應用程式。新獎賞計劃及手機應用程式的推出，讓顧客能在一個平台便可獲取恒隆旗下商場（包括Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場）及中環商廈（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）合共逾600個商戶的最新優惠資訊及推廣活動。同時，顧客亦可在跨商場憑購物消費賺取無上限積分以換取精彩禮遇及個人化的購物體驗。

強化顧客聯繫 量身打造專屬的獨特體驗

恒隆地產副董事（香港租務及物業管理總監）劉靜雅表示，恒隆一向「以客為尊」，時刻改善旗下物業商戶組合，照顧不同顧客需要，締造優享生活空間。兩項新計劃的推出不僅可發揮恒隆的優勢，亦可拉近及鞏固與顧客之間的聯繫，有助提升客流量及顧客忠誠度。

恒隆地產推出一系列限時迎新推廣優惠，吸引顧客登記成爲hello會員。（恒隆提供）

恒隆地產董事及顧客業務涂家輝亦表示，集團藉此計劃改善商場數碼化管理，透過了解顧客的消費習慣及喜好，從而改善顧客體驗。未來數月，恒隆會不斷強化手機應用程式功能，包括引入泊車及活動預約等，為顧客帶來更便捷的消費購物體驗。

為慶祝「hello恒隆商場獎賞計劃」及恒隆商場手機應用程式的誕生，恒隆將推出一系列限時迎新推廣優惠，吸引顧客登記成為hello會員。於推廣期內，一旦成功登記為新會員，即可享以下優惠：

1）獲贈25元指定商戶電子現金券;

2）獲贈500分hello積分（須於應用程式內首次上載任何商戶電子消費滿50元或以上之發票）；

3）以優惠價憑積分兌換指定商戶電子現金券；

4）於應用程式上換領多個限量優惠，當中包括多間商戶之電子現金券，如香港大富翁夢想世界TM、Grand Kornhill Cinema康怡戲院及牛大人等，以及多個餐飲禮遇。

（恒隆提供）

香港大富翁夢想世界TM。（恒隆提供）

另外，hello會員於2021年3月30日至6月30日的周末及公衆假期，每逢消費滿1,000元即可賺取1.5倍hello積分。在2021年4月至6月期間，恒隆將會與多家商戶聯合推出多個專屬體驗供會員以積分兌換，包括香港大富翁夢想世界TM與大富翁先生個人遊連四位入場券、Vivienne Westwood個人造型服務連下午茶套餐、牛大人私人訂座服務及Grand Kornhill Cinema康怡戲院私人派對等。

恒隆地產亦於即日至4月18日期間於銅鑼灣Fashion Walk 設置360°全景照相裝置，打破舊有平面照片和影片界限，全方位捕捉大家獨特每一面。顧客只需登記成為hello會員即可試玩，同時更可獲贈25元指定商戶電子現金券作獎賞。