專訪｜勝在「唔固執」　AlgoTrade港股搵靚冧巴　原來睇呢條線

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-07 07:15

AI的強大，或許是2016年的一次比賽中，令全球人類印象深刻。世界圍棋冠軍、韓國棋王李世石，當時可謂代表「人類」出戰，對決Google DeepMind開發的AlphaGo。最終，以一勝四敗輸給Alpha Go，並留下一句「拿下第一名，但我也不是冠軍。」

電腦透過自我學習、不斷訓練，能夠在圍棋方面擊敗人類。然而，更精密、分秒在變的股票市場之中，Algo Trade（程式交易）絕對是比人手計算更加精密。經過數之不盡的演算，Algo Trade發現港股市場原來存在一些「密碼」，或許收集更多「密碼」便能破解大戶的方程式。

方博科技（Finbot）聯合創辦人及瑭明資本董事曾啟邦絕對同意AI之強大，「當電腦都贏唔到，唔好諗住人腦贏得到」，他甚至把自己訓練的Algorithm（Algo，演算法）視為人類看待，「你當Train咗一個人出嚟，佢有自己獨立思想，你可以同佢有唔同意見，但你要知佢都唔渣囉」。

與人類不同，AI並不存在情感，曾啟邦認為這正正是AI的好處，當你不願在熊市中減持，但電腦已經決斷地離場，「話斬就斬、唔會好固執」。而且電腦是24小時運作，並可以在同一時間處理大量數據，在成千上萬的股票中尋找機會。

方博科技（Finbot）聯合創辦人及瑭明資本董事曾啟邦指，AI縱然厲害，但亦有其缺點。（羅國輝攝）

AI不存情感 卻缺乏幻想空間

不過，AI亦有缺點卻是沒有想像空間 ，無法感受什麼是「理想式的投資」，例如是騰訊（0700）有不少新投資，潛在價值是未知的，財報無法顯示出來；又或者是太空科技SpaceX，需要利用人腦去思考到底公司業務的可能性。除此之外，AI對政策解讀方面亦比較弱，反而人類的政治風險意識較高，「例如兩會舉行有咩買、有咩唔買」。

或許有人相信投資一定要堅持，但曾啟邦則認為視乎你看多長線。他笑言，「好似巴菲特咁有錢，活到90幾歲命，堅持梗係無嘢啦！」比亞迪（1211）早年由80元挫至20元，然後近月才抽高至200多元，「有幾多人頂得順80蚊落20蚊？依家震落百幾蚊都牙痛啦」。

曾啟邦發現，EMA（指數移動平均）60天線是港股最準確的牛熊分界線。（羅國輝）

港股關鍵指標在於EMA60天線

曾啟邦分享到他的Algo設計，需要參考指數或股票最近十日的數據，包括陰陽燭、成交量、移動平均線、RSI（相對強弱指數）等。而值得留意的是，其中一項AI甚為重視的數據，竟是EMA（指數移動平均）60天線。

為何EMA60是比較重要的指標，曾啟邦以自己訓練的Algo為例，他將各種日線的數據注入Algo，讓它去學習和演算，最後得出的結論是，60天是最接近港股的牛熊分界線，一旦升穿或跌破後將會出現較明顯的走勢。

曾啟邦相信，若然Algorithm（演算法）愈似大戶，能夠成功的機會愈大。（羅國輝攝）

「Algorithm愈似大戶就愈成功」

或許有不少人認為，「技術指標」都是已過去的數據，所謂「技術分析」只能印證過去的走勢。但曾啟邦則認為，已發生的「技術指標」能夠反映未來走勢，以EMA60為例，60天相當於接近三個月的交易日總和，亦即是一個季度的時間。他相信，不少基金經理或者Algo都使用同一參數，當在這個參數上出現突破，便會觸發不同市場參與者的策略。以3月23日為例，當日恒生指數收市已失守EMA60水平（約28600點），便有機會觸發「止蝕盤」，翌日便出現明顯沽壓。

市場經常強調「大戶」、「莊家」，事實上市場參與者眾，難以一人之敵改變市場。不過，若然一些投行的Algorithm不約而同地運用某些參數，以執行交易策略，或會找出一些端倪。曾啟邦同意只要Algorithm與「大戶」的愈相似，能夠獲利的機會愈大，「搵到等於可以呼風喚雨，因為最後都係搵一點、搵粒數，愈似就愈成功」。