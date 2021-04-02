Archegos爆倉　美CFTC委員建議加強對家族辦公室監管

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-04-02 11:33

由韓籍基金經理Bill Hwang主要的基金Archegos被指因無法固應投行增加保證金要求，導致基金被斬倉之餘，更引發不少向Archegos提供信貸的金融機構受到衝擊。摩根大通日前更發出報告，預料事件對銀行業產生百億美元損失。監管機構對今次事件相當關注，更有機會改變現時對家族辦公室的監管手法。《路透社》周四（1日報）道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）一位民主黨委員，回應美國Archegos爆倉事件時表示，CFTC應當改變對家族辦公室較寬鬆監管的做法。

CFTC於2019年放寬監管

未受監管層關注的Archegos使用「總收益互換」（CFD）高風險衍生品積累了大量股票倉位。

民主黨委員Dan Berkovitz在CFTC網站發表聲明稱，Archegos爆倉凸顯出加強監管並扭轉過去兩年監管鬆弛的必要性。

「為保護大宗商品市場，CFTC必須瞭解並且能夠監管大型家族辦公室的活動，」他説。

CFTC自2019年以來放鬆了對家族辦公室的監管。特朗普執政時期修訂多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法，放鬆了美國金融監管。

日財相料事件對金融機構影響有限

另一方面，日本財務大臣麻生太郎表示，並不認為Archegos事件將影響金融公司的健康。野村證券、三菱日聯的損失不太可能導致重大問題。日本金融廳需要與日本央行分享有關Archegos事件造成的影響的資訊。 正在監控Archegos事件相關情況。

此前，日本多家證券公司的國外分公司近日在美國連續爆出爆倉損失，引發市場擔憂。野村於周一（３月29日）發表聲明稱，其美國分公司在與顧客相關交易中可能出現巨額經濟損失，初步預測損失將達20億美元。三菱日聯則於周二（3月30日）晚承認海外分公司失手。由於時值日本經濟年度的年底，事件不僅給兩公司形象帶來重大影響，也再次給券商界敲響警鐘。

日本《日刊現代》指出，資訊不透明將造成市場更加“疑神疑鬼”。看來，儘快查明事實並向社會公佈真相與加強風險管理同樣重要。