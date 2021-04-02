軟銀旗下Z Holdings的YJ Capital與Line Venture 完成合併

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-02 21:00

由日本富豪孫正義持有的軟銀，旗下Z Holdings的子公司YJ Capital與Line Venture Corporation已完成合併，會由YJ Capital繼承之餘並改名為Z Venture Capital Corporation運作。

完成業務合併後及Z Holdings企業架構轉型後，Z Venture Capital Corporation會將Z Holdings的企業創投投資職能及活動，與Line Corporation結合。

同時Z Venture Capital Corporation將會成立總值300億日圓的「ZVC 1投資合作夥伴」基金，成為日本其中一個最大型企業創投。基金將聚焦日本及全球市場，包括南韓﹑美國﹑中國及東南亞投資機會。

Z Venture Capital Corporation日後在日本物色投資對象時，會積極投資於醫療保健﹑網絡安全及B2B軟件等範疇，以及輔助Z Holdings於三個核心商業領域包括商業﹑媒體及金融科技的機遇進行投資。

Z Venture Capital Corporation亦會在韓國﹑東南亞﹑美國及中國的全球投資，並根據當地市場趨勢及及資訊採取需活的投資部署。投資原則上不限行業，但在戰略上會專注於消費者網絡﹑電子商貿﹑金融科技及O2O移動科技等行業；亦將分析美國等先進市場的AI﹑機器人技術﹑深層技術及區塊鏈領域。