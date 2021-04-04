任志剛：容許投資者在港股使用人民幣　助鞏固港國際金融中心地位

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-04 13:46

美國早前發表最新的《香港政策法》報告，當中提及《港區國安法》削弱司法制度、言論及學術自由等。行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，早前美國對香港實施的制裁並不會削弱香港的國際金融中心地位，並相信制裁對象或措施不會擴大至機構或政府。

相信制裁不會擴大至機構或政府

任志剛今早出席電台節目時稱，中國會繼續將人民幣國際化，減少對美元的依賴，而香港在人民幣國際化的過程，應主動將人民幣推向資本市場。他指，香港最活躍的資本市場是股票市場，可以引入人民幣作為交易單位，讓投資者增加選擇。若能做到這點，人民幣國際化可多走一步，亦有助鞏固香港作為國際金融中心的地位。

行政會議成員、金管局前總裁任志剛今在電台節目時指，港元脫鈎機會極低。（資料圖片）

任志剛又提到，目前中美角力的情況難以估計，若美國使用金融「武器化」，即不允許香港使用美元的話，將會對中港帶來很多麻煩，但他相信美國不太可能會這樣做。他續指，若港元與美元脫鈎，亦可與其他貨幣掛鈎，但他強調並非建議這樣做，只是香港亦會有後備方案。

聯繫匯率制度穩如磐石 脫鉤可能性極低

任志剛指，聯繫匯率已實行38年，穩如磐石，而美元獨大地位難受挑戰，看不到美元作為全球最重要貨幣的地位，會在中短期內受特別影響。美國作為全球最大負債國，負債淨額達14萬億美元，而中國是美國的最大債權國，故美國不大可能採取資金限制、外滙管制及債務違約等金融武器，否則美國情況將會更艱難，因此港元需要脫鈎的機會極低。

他續指，美國新總統拜登與上屆特朗普政府相比，在金融領域上的態度有些微分別，希望金融戰不會打得太激烈。