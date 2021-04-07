渣打梁振輝：恒指第二季難破2月高位31158點　或下試至25000點

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-07 14:43

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，港股近期稍偏弱，主要是內地A股持續偏弱走勢，內地仍有控制、緊縮銀根的憂慮，令整體內地股市疲弱，此情況料會延續一段時間，恒指今年2月的高位31158點是短期上望頂部，不太容易在今季內突破，若有不明因素出現而令今季氣氛差，港股或入技術性熊市，以2月高位計算倘跌兩成，或有機會到近25000點水平。然而，他相信今季大部分時間都介乎28000至31000點區間。

梁又指，短線睇好舊經濟股、價值股，因基數低，有較大的潛在升幅，但他們的業務要回復到疫前水平仍要相當的時間，料盈利、增長未及新經濟股。全年而言，倘美匯走弱則有利港股。

匯市方面，港匯近期轉弱，今日午後跌幅擴大，跌穿7.78。梁料今季港元走勢穩定，整體仍有較多資金留在香港市場尋找機會，後市視乎今季企業上市情況，而今年餘下時間亦要觀乎經濟、疫情和金融市場表現。

美元方面，投資顧問董事趙海珠表示，因美國的財政措施及疫苗接種而走勢向上，但長遠走弱因素仍然存在，包括美國仍面對貿赤增加，且美元流動性充足，亦會限制中長線走勢發展。該行預計美元短線走強，或重上93水平，但長線睇淡，維持89至90水平的目標。

日圓弱勢屬意料之外

日圓年初至今貶值，美元兌日圓由年初103日圓升至近日的110日圓。梁振輝表示，日圓跌勢出乎市場意料之外，除因美元走強外，3月是傳統日本年結因素，今年在年結方面未見對日圓有強勁需求，故某程度上，日圓仍被視為融資貨幣，以支持其他投資項目熱炒，甚至助力環球股市有相對較好的表現。主要貨幣之中，相信日圓仍會較疲弱，未見有顯著有大的反彈空間。

高級投資策略師林嘉文預計，美國10年期國債收益率今季走勢趨平穩，倘升至2厘相信會遇到很大阻力。