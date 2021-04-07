Deliveroo成倫敦歷來表現最差新股　包銷商高盛斥8億護價

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-07 19:17

據《金融時報》報道，外賣平台Deliveroo（戶戶送）上周三於倫敦上市，股價表現遜色，投資銀行高盛斥資7,500萬英鎊，折合約8億港元，買入Deliveroo，以穩定股價。

消息人士指，高盛此次以承銷商身份買入Deliveroo，幾乎相當於該股上周上市後頭兩個交易日總交易額的四分之一，動用半數超額配售權，買入約值7,500萬英鎊Deliveroo股份。

事實上，高盛此次啟動「超額配售權」反而會從該股的下跌中獲利。因為承銷商以發行價出售的股票高於其配售額，然後則會通過兩種方式來覆蓋這部分差額：一是行使超額配售選擇權，二則是在股價下跌時，以低於招股價的市價買入該股。發行價與高盛在公開市場的買入價之間的差價，就等於高盛通過這筆交易獲得的利潤。

但消息人士又指，根據高盛與Deliveroo之間簽訂的一份協議，該利潤將會轉交給Deliveroo。不過，該協議並未透過Deliveroo的招股書對外披露。

Deliveroo首日掛牌，股價即跌近30%，由發行價3.9英鎊跌至2.75英鎊，市值降逾20億英鎊，上市3日已累跌28%，是當地歷來表現最差新股。

報道又指，Deliveroo是近年倫敦發行規模最大新股之一，但成交量不尋常地低，僅及承銷商預期三分之一。