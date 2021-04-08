騰訊遭減持　港股短線考驗28300區│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-08 09:35

外圍雖造好，惟股王騰訊（0700）遭折讓減持，港股難免受壓，恒指夜期昨跌207點，報28334點。港股短線考驗28300區水平支持。

事隔3年，騰訊遭大股東南非傳媒集團Naspers再度減持。據《彭博》消息指，Naspers旗下Prosus將把騰訊股票配售的指導價格設在每股595港元，位於配股價區間的上限，較騰訊昨日收市價629.5元低5.5%。

騰訊ADR昨日收跌7.5%，換算價約為608.6元。今日騰訊難免低開，並考驗配股價區域。騰訊佔恒指比重最大，達10.4%，如騰訊回落3.7%，將拖低大市跌近100點。要視乎會否由內銀或本地地產股托住大市，恒指短線考驗28300區水平支持。

騰訊遭大股東南非傳媒集團Naspers再度減持，據彭博消息指，Naspers旗下Prosus將把騰訊股票配售的指導價格設在每股595港元，位於配股價區間的上限，較騰訊昨日收市價629.5元低5.5%。

京東恐成螞蟻翻版 比亞迪推4新車

另外，彭博引述消息人士報道，京東（9618）旗下京東科技擬成立一家金融控股公司，以符合內地金融科技行業的監管規定，而重組過程中難免要裁員，其美股昨跌2.7%。

回看螞蟻集團上市觸礁後，阿里巴巴自高位回調近3成，並弱勢未除，提防京東股價如阿里巴巴（9988）般走弱，目前京東自高位回落近24%。

昨晚美股中概股普遍下跌，新能源車板塊受壓，蔚來（美：NIO）、理想（美：LI）、小鵬（美：XPEV）分別跌6.8%至12.9%，要留意今日比亞迪（1211）、吉利（175）、長汽（2333）、小米（1810）表現。

比亞迪昨舉行新車發布會，並發布4款新車，全部採用刀片電池，綜合補貼後售價約10萬元至30萬元人民幣左右，而這正正是小米計劃造車的價位，小米意圖搶奪電動車市場的難度又再加大。

攜程今日開始招股

內地最大旅遊平台攜程（9961）來港第二上市，今日開始招股，發售價上限為333元，入場費約為1.68萬元，最多集資105.3億元。公司招股至4月13日（下周二）招股，預計4月19日（周一）正式在港上市。然而，近期新股普遍表現欠佳，加上第二上市首日升幅不多，宜待上市後部署低吸機會。

聯儲維持量寬 標指創新高

外圍表現堅挺，標普500指數昨晚輕微高收再創新高。即使上周非農數據大勝預期，美國聯儲局亦表明維持量寬措施，直至取得實質進展為至。不過，港股受自身因素拖累，未能推升港股，並再度考驗28300點區支持。