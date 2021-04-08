友邦、滙豐領漲　港股全日升333點　騰訊遭減持跌逾1%

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-08 16:23

騰訊（0700）事隔3年後再度遭大股東減持，折讓幅度5.5%，套現逾千億元。相信今早股王難免低開，對大市帶來壓力。加上多隻中資科技股於美股市場表現疲弱，預料在港掛牌的科技股今早表現失色。

【16:10】

港股全日升333點或1.2%，收市報29008點；恒生科技指數升6點或0.07%，收報8458點；國企指數升38點或0.35%，收報11109點。全日大市成交額2,811.27億元。

焦點股騰訊（0700）全日跌1.5%，收市報620元，成交額2.47億元。美團（3690）升0.9%，收報320.8元；阿里巴巴（9988）微升0.5%，收報223元；小米（1810）則微跌0.4%，收報26.2元。

金融股領漲，友邦（1299）全日揚6.2%，收市報99.1元；滙豐（0005）漲逾2%，收報46.85元；建行（0939）微升0.8%，收報6.54元；港交所（0388）升1.5%，收報464.2元。

中海油（0883）全日挫3.9%，收市報7.82元，為表現最差的藍籌股。

【14:13】

港股重上29000點，其中獲大行唱好的友邦（1299），升幅達5.5%，成為大市上揚的功臣。恒指最新報29019點，升344點，國指升48點，報11119點，科指最新報8496點，升44點。

縱使整體大市表現不俗，可是油股卻逆市向下，其中中海油（0883）跌3.4%，報7.86元，中石油（0857）跌0.8%。

【13:43】

港股在午後升勢持續，最新報28950點，升275點，國指最新報11103點，升32點，科指最新報8488點，升36點。

騰訊（0700）暫未完全收復失地，報626元，跌0.6%，美團（3690）最新報323.2元，升1.6%，港交所（0388）升1.7%，報465.2元。

【12:15】

騰訊（0700）遭大股東減持套現逾千億元的消息，似乎已被市場人士消化。今早股王低開2.5%後，跌幅持續收窄。股價更曾高見628元，與昨日收市價629.5元只有一步之遙。半日收市報624元，跌0.9%，成交額1 ,359.3億元。

隨著騰訊股價未見太大跌幅，加上美團（3690）﹑友邦（1299）及滙豐（0005）等重磅股上揚，帶動恒指今早曾錄逾300點升幅，一洗上日頹風。恒指中午收市報28913點，升238點，國指升19點，報11090點，科指升39點，報8491點，成交額為2,037.9億元。

美團半日升1.7%，報323.4元，阿里（9988）升0.4%，報222.8元，快手（1024）則跌1%，報272元。

金融股方面，獲大行唱好的友邦勁升5.4%，報98.35元，港交所（0388）升1.8%，報465.8元，滙豐升1%，報46.35元。

部份藍籌股亦獲投資者垂青，長和（0001）升1.6%，報63.35元，長建（1038）升0.4%，報46.35元。創科（0669）及瑞聲（2018）分別升4.7%及3.9%。

不過內房股表現較弱，潤地（1109）半日跌2%，為表現最差的藍籌股。

【11:37】

港股維持逾200點升幅，最新報28928點，升253點，國指最新報11110點，升39點，恒生科指曾收復8500點，最新報8499點，升47點。

騰訊（0700）曾接近收復所有失地，最新報626元，跌0.6%，美團（3690）升2.1%，最新報324.6元，小米（1810）升0.4%，報26.4元。

汽車股方面，吉利（0175）升2%，報20.8元，比亞迪（1211）升1%，報179.5元，長汽（2333）升0.2%，報24.25元。

體育用品股方面，安踏（2020）升2.6%，報134.3元，李寧（2331）升2.2%，報55.45元，滔搏（6110）升0.9%，報11.72元。

【10:40】

港股升幅擴大至逾200點，最新報28884點，升209點，國指最新報11092點，升21點，恒生科指最新後8486點，升34點。

航運股今早回落，中遠海控（1919）跌5.7%，報12.88元，東方海外（0316）跌0.2%，報147.7元，太平洋航運（2343）跌0.5%，報2.17元，中遠海能（1138）跌1.9%，報3.59元。海豐（1308）升0.5%，報27.8元。

碼頭股則上揚，中遠港口（1199）升3.2%，報6.48元，招商局港口（0144）升0.6%，報12.7元。

【09:39】

港股低開後即倒升，其中獲大行唱好的友邦（1299）仍維持約3%升幅，報95.95元，至於遭大股東減持套現逾千億元的騰訊（0700），收市報624.5元，跌幅收窄至0.8%，美團（3690）倒升，最新報318.4元，升0.1%。

恒指最新報28810點，升136點，國指最新報8467點，升15點，國指最新報11078點，升8點。

【09:20】

恒指低開70點，報28604點，恒生科指低開76點，報8375點，國指最新報11008點，低開61點。

騰訊（0700）低開2.5%，報614元，快手（1024）低開1.7%，報270元，美團（3690）低開1.5%，報313.2元。

金融股方面，滙豐（0005）最新報46.1元，高開0.4%，友邦（1299）高開3%，報96.15元。