Coinbase首季收入暴升840%　創辦人成百億富豪　千億市值股或誕生

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-08 13:36

美國加密貨幣交易所第一股Coinbase（COIN）將於下周以直接掛牌形式，登陸納斯達克上市，最新估值達900億元（美元，下同），千億市值牛股或將誕生，創始人躋身百億美元富豪。

據Coinbase最新一份文件顯示，預計今年首季總營收約為18億元，較去年同期的1.906億元大增800%，淨利潤將在7.3億元至8億元之間，經調整EBITDA約為11億元；已核實用户數為5,600萬，月交易用户數（MTUs）為610萬；平台整體交易額3,350億元，在加密數字貨幣市場的份額為11.3%。

據《彭博》報道，Coinbase在納斯達克的私募市場交易的最後一周估值約為900億元，去年三季度估值53億元，突顯出其估值伴隨Bitcoin價格飆升而水漲船高。如果考慮完全稀釋後的股份，該數字將增至1,000億元左右。

創辦人兼行政總裁Brian Armstrong持有3,960萬股Coinbase股票，按照今年私募市場平均股價343.58元計算，其所持的股份價值136億元，將躋身於科技界超級富豪之列，持股超100億美元的富豪列表中有貝索斯、馬斯克和紮克伯格。

此外，與傳統IPO不同的是，直接掛牌就是不將股票交給投資銀行承銷，藉此省去承銷費用，沒有鎖定期，意味著上市後公司內部人員可以立即出售其股份，但企業必須承擔股價劇烈波動的風險。

Coinbase獲分析師高看至440美元

Coinbase的獨特之處在於其估值增長反映了主要加密貨幣的波動。Bitcoin在過去一年中上漲約700%，而以太坊則飆升超1,100%。

投資銀行D.A. Davidson分析師將Coinbase的目標價從195元上調至440元，評級為「買入」，因該公司首季初步業績好於預期，為即將上市提供絕佳條件。