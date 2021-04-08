阿里巴巴進軍社區團購　大和料投資額逾200億　削目標價至300元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-08 14:20

阿里巴巴（9988）早前成立MMC事業群，內部人士稱其為「買買菜」，主要聚焦社區團購業務，並整合了零售通的社區團購業務和盒馬集市業務，大和估計阿里巴巴至少投資200億人民幣進場「社區團購」。

市場對阿里巴巴做社區團購的擔憂在於，其入場時間已晚於其他各巨頭。公開資料顯示，多多買菜自2020年8月上線至今已覆蓋超過300個城市、日均單量超過1,000萬，美團優選在今年1月的日均件單量已突破2,000萬。

大和下調目標價至300元

大和發表報告，重申對阿里巴巴「買入」投資評級，按綜合方式作估值，下調對其未來12個月目標價，由325元降至300元，反映對其核心電商業務估值預測市盈率由26倍降至23倍，因降毛利率預測及將估值預測伸延至2022年。

該行估計，阿里巴巴今年第四財季總交易額增長回升，但毛利壓力仍然持續，並估計集團會投資最少200億人民幣於社區團購業務，將成市場負面關注點。該行下調阿里巴巴2022財年每股盈利預測13%，反映相關投資較高的因素。

麥格理下調目標價至359元

麥格理發表的研究報告，將阿里巴巴目標價降至359元，維持「跑贏大市」評級，認為近期大部分風險已反映在股價上。

該行認為，阿里巴巴3月份的季度將受投資於社區團購等新業務所拖累，將公司3月份的季度非通用會計準則EBITA預測由355億元人民幣，降至276億元人民幣，而市場預期則為335億元。

社區團購受資本市場追捧

社區團購，又稱社區拼團、社區新零售、社群團購，與傳統線下門店相比，這種社區團購模式省去了地租、人力成本；與傳統電商相比，社區團購可以從原產地／工廠／大型中轉倉直達社區，後一公里由團長負責或者由消費者自提，降低了每單履約成本。

社區團購商業模式是以微信小程序爲載體整合多個社區團長社群資源，形成由商家集中化管理運營的預售加團購的社區商業模式，充分完美結合了電子商務和團購模式的優勢，受到資本市場的追捧。