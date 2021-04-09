Sensor Tower：騰訊旗下兩手遊首季吸金冠全球　惟美國市場失榜首

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-09 16:20

研究機構Sensor Tower數據顯示，騰訊（0700）旗下的《PUBG Mobile》被Garena推出的新遊戲《Garena Free Fire》取代，成為美國第一季大逃殺遊戲營收榜首位。

Sensor Tower指出，《Garena Free Fire》上季營收按年增近4.5倍，高達1億美元。相反，《PUBG Mobile》營收僅年按升9%至6,800萬美元。Activision旗下《Call of Duty：Mobile》營收則排第三，按年升80%至6,200萬美元。

數據又指，若計算《Call of Duty：Mobile》在內，今年第一季美國市場大逃殺類遊戲收入達2.39億美元，增長約42%，佔美國射擊類遊戲營收近81%。

首季營收達13億美元

騰訊《PUBG Mobile》及《和平精英》佔全球大逃殺類遊戲營收榜首，收入按年增3.2%至7.74億美元。而《Garena Free Fire》則排第二，營收2.55億美元，升80.8%。《Call of Duty：Mobile》營收排全球第三，升127%至1.82億美元。

總括而言，首季大逃殺類遊戲營收達13億美元，升16.6%，貢獻全球射擊類遊戲約86.7%。