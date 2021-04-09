順豐A股一字跌停　市值蒸發675億元　分析師：全因燒錢過快

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-09 18:40

順豐控股A股（002352.SZ）上市以來首次出現季度虧損，A股今日一字跌停，同時拖累A股市場快遞股全線下跌。截至收盤，順豐控股報72.72元（人民幣，下同），成交額為16.04億元，最新總市值為3313億元，總市值全日蒸發約569億元，折合約675億港元。

順豐控股昨日（8日）發佈公告表示，預計今年首季淨虧損9億至11億元，上年同期盈利9.07億元。

對此，順豐控股表示，期內公司加大新業務開拓及資源投入力度；新冠疫情一定程度上延緩了公司資本性開支投入節奏；搭建大件陸運時效網絡；給一、二線員工補貼創歷史新高；散單業務分化等。

2月18日至今，順豐控股累計下跌近38%，期間總市值蒸發約2022億元。有市場人士認為，有可能是順豐在市場方面沿用了低價戰略，燒錢速度就會很快。

安信證券：順豐控股資本開支過大 且給予員工額外獎勵

但在今年1、2月簡報顯示，今年1、2月，順豐控股累計速運物流及供應鏈收入合計為275.95億元，較去年同期增長33.72％；累計速運物流業務量合計為16.02億張單，較去年同期增長53.89％。就算不納入3月收入，僅順豐前兩個月營收已經近300億元，且業務量創新高。

進一步分析一季度的虧損數據可以發現，去年順豐資本開支（不考慮股權投資）達123億元，其中，在去年四季度進一步加大產能投入，資本開支達到49億元，按季增加14.5億元。不難看出，順豐控股資本開支節奏明顯加快跡象。

安信證券分析師認為，這主要與順豐控股加大投入土地、倉庫、分揀中心、車輛等資源和工程項目有關。

該行指出，員工福利方面，今年農曆新年期間，順豐針對值班員工給予了額外激勵，除正常工資和加班費外，額外發放超1.5億元的特殊激勵金，並採用當日在崗、次日發放的方式發放。

該行認為，目前順豐正處於新業務拓展關鍵期，為擴大市場份額，為擊敗同行，公司繼續加大新業務的前置投入，致使短期利潤受到影響。