消費券│八達通入圍　公司︰全力配合政府　推動便利使用消費券

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-11 10:23

八達通卡有限公司（八達通）宣布，很高興獲政府甄選為推行消費券計劃的儲值支付工具營辦商之一，透過八達通卡 （包括電子八達通卡在iPhone 及Apple Watch，Samsung Pay，Huawei Pay）發放消費券；八達通會全力配合政府，推動便利市民和商戶使用消費券，以惠及社群及深受疫情打擊的相關行業。

消費券計劃以振興本港經濟為目標，八達通作為香港的重要及可信賴的支付平台，餐飲零售點超過62,000，全港用戶滲透率高達98%。八達通希望盡力協助新商戶安裝八達通以受惠於消費券計劃，亦會為現有中小企商戶提供相關優惠。八達通會把因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋用戶或商戶。詳情將於日後公布。

為了讓政府投入的資金能最大程度帶動本地消費，使社會受惠，八達通會減免本地中小企商戶安裝相關裝置的費用。合資格的新商戶可直接向八達通申請安裝八達通收款裝置，不須繳付任何安裝或租機費用。而當中申請使用商用版八達通App收款的商戶，可免費獲贈八達通流動收款機一部，以及豁免銀行賬戶資金轉賬費用直至消費劵計劃結束。新商戶亦可因應其需要，通過第三方供應商申請安裝八達通收款裝置。

八達通又稱，現正與政府相關部門商討計劃的各項安排細節，包括系統設計、詳細流程等，務求讓消費券計劃能盡快地順利推行。