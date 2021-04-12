美股藍籌業績期來襲　專家：4月開局或持續整月　呢個板塊最強勁

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-12 13:50

上周美股三大指數增幅持續擴大，道指和標普500指數連升三日，周五收盤齊創新高。本周，四間金融企業公布業績。市場預期金融類與能源股份是最受惠於經濟復甦，首季業績表現將高於預期。

美股投資研究機構Fundstrat Global Advisors的聯合創始人Tom Lee表示，預計股市4月份的強勁開局將持續整個月，如果標普在本月強勢反彈，可能會看到個人投資者爭相加碼，推動股市在4月達到今年的高點。

數據商Refinitiv綜合分析員預期，標普成份股上季利潤平均按年升幅料為25%，是2018年以來最佳，也較3月初時的22%為佳。金融類首季利潤升幅料為75.6%，原材料類則升45.4%。標指現水平相當於預期市盈率的23倍，高於平均值15倍。市場預期標指成份股今年平均利潤升幅為26.5%，遠優於去年的12.6%跌幅。

The Earnings Scout行政總裁Nick Raich表示，截至上周四為止，20間標指成份股已經公布了首季業績，平均升幅為11%；相關升幅是過去3年平均值的1.5倍。

Inverness Counsel首席策略師Tim Ghriskey表示，如果藍籌公布業績時，同時發表對於前景樂觀的看法，則對加強市場信心。