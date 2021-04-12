攜程最新錄得43.98億元孖展　超購約4.96倍｜新股IPO

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-12 20:59

據《香港經濟日報》4月12日報道，綜合券商數據，攜程最新錄得43.98億元孖展，相當於超購約4.96倍。其中，富途證券借出20.21億元，輝立借出9億元，華盛證券借出5億元，耀才借出3.5億元。

此前，4月6日，攜程回港二次IPO通過港交所聆訊；隨即4月8日，攜程便正式招股，這應該近期通過聆訊後最快開啓招股的公司，也正值港股IPO空檔期（因為港股新股目前基本是上一隻破一隻，很多通過聆訊的公司都推遲招股）。

攜程成立於1999年，2003年12月在美國納斯達克上市。如今攜程已經發展成中國最大的在線旅遊集團，目前經營的品牌包括攜程、去哪兒網、Trip.com、Skyscanner（天巡）。攜程的主要業務包括酒店預訂、交通票務、團隊旅遊、商旅服務等。

此次攜程赴港二次上市的聯席保薦人為J.P.Morgan、中金公司、高盛。

據悉，百度實際擁有攜程股份的約11.5%，為攜程集團單一最大股東。攜程董事及高級管理人員（作為一個整體）實際擁有攜程股份的約6.7%，南非報紙集團（Naspers）擁有約5.5%。其中百度和Nasper的股份，分別來自攜程收購去哪兒網，以及對印度在線旅行公司MakeMyTrip投資時的換股。