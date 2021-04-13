全球第四大數字貨幣交易所CEO：對加密貨幣的打擊或將到來

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-13 09:15

全球第四大數字貨幣交易所Kraken的首席執行官警告Jesse Powell稱，各國政府可能會開始限制使用比特幣和其他加密貨幣。此前，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）和歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）等官員都對使用比特幣進行洗錢等非法活動敲響了警鐘。

據《新浪財經》報道，Kraken首席執行官Jesse Powell在接受採訪時表示，「我認為可能會有一些打擊行動，最近，加密貨幣價值飆升，比特幣3月創下了超過61,000美元的歷史新高。」

此前，有傳Kraken在首季達到創紀錄的交易量後，正考慮於2022年通過直接上市的方式公開上市。

至於另一數字貨幣交易所Coinbase計劃在本周三（4月14日）上市，其市值可能高達1,000億美元，超過紐交所母公司洲際交易所集團（ICE）等主要交易所。在華爾街和監管機構多年的質疑後，加密貨幣投資者認為該公司上市將是該行業的一個重要里程碑。

儘管如此，Powell仍認為，圍繞加密技術的監管不確定性不會很快消失。美國政府最近提出了一項反洗錢規則，要求在數字錢包中持有加密貨幣的個人進行3,000美元或以上的交易時，必須進行身份檢查。

他稱，「那樣的事情可能真的會傷害加密貨幣，並有可能扼殺其原始使用方式，這只是使所有人都能使用該金融服務。」

有跡象表明，出於惡意目的使用加密貨幣的案例正在下降。據區塊鏈分析公司Chainalysis數據，2020年的非法活動僅佔所有加密交易量的0.34%，與2019年同期的約2%相比有所下降。

Powell稱，「我希望美國和國際監管機構不要對此目光過於狹隘。其他一些國家正在非常認真地對待加密貨幣，並採取非常長期的看法。」