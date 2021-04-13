渣打：灣區營商景氣指數按季升2.8%至53

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-13 17:18

渣打公布今年首季「大灣區營商景氣指數」（GBAI）最新報53，按季上升2.8個百分點，反映首季營商信心開局強勁，儘管農曆新年前後工廠生產出現季節性放緩，以及短暫的疫情防控措施，加上成本上升導致利潤壓力加劇，但營商環境仍有所改善。

GABI「預期」指數躍升至62.7

渣打與貿發局於2月初至3月中旬期間，調查了1,000多家在粵港澳大灣區運營的公司。調查發現，大灣區營商景氣指數中的六個子指數均錄得增幅，不過生產及銷售指數按季跌3.1％至44.8；利潤指數亦下跌2.1％至47.3，主要反映企業成本壓力增加，企業未來要嚴控成本，否則利潤有可能持續收窄。

此外，而GABI「預期」指數從上季的54.1躍升至62.7，可能是受到全球範圍內疫苗推廣所推動，營商預期廣泛改善，令所有八個子指數子指數均在60以上。

香港目前仍是大灣區表現最差的城市，但今年首季終於表現出開始改善的跡象，預期指數從之前的38.3躍升至50.7，與經濟增長相一致。香港經濟正在緩慢復蘇，由於最近疫苗接種資格擴大到更多年齡組，疫苗的推廣將在經歷緩慢起步後加快步伐。預期這種勢頭只會在下半年有更明顯的上升，因為失業率仍高企而帶來不利的因素或會在未來幾個月持續存在。

渣打料人民幣匯價或見6.4兌每美元

美中關係持續緊張，中國再次加大政策推出力度。前景看好的背景下，21%的受訪者表示，已經開始使用人民幣進行貿易結算；該比例超過全國範圍內的官方數據。官方數據顯示，2021年2月，中國商品貿易總額約有15%是以人民幣結算。而在21%的受訪者中，略超過一半的人預期2021年人民幣使用率將會增加，其餘大多數人則預期不會有變化。另有 16%的受訪者目前未在國際貿易中使用人民幣計價，但計劃將開始使用。

人民幣匯價方面，超過40%的受訪者認為，到2021年中和年底，美元兌人民幣匯率將保持在當前的6.4至6.6區間內；渣打則預期人民幣匯價短期會處於穩定水平，展望至今年底有輕微升值空間，或見6.4兌每美元。