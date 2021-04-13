反壟斷｜藺常念：阻資本擴張是重點非打壓到底　科企暫「過到骨」

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-04-13 19:53

強監管已成為內地監管機構的主要思路。上星期阿里巴巴（9988）被市場監管局嚴懲182.28億元人民幣，反映出中央政府推行《反壟斷法》的決心，及後旗下的螞蟻亦被「拆骨」。政府反壟斷步伐並未停下，今日市監局再度出招，要求包括騰訊（0700）、快手（1024）、京東（9618）及被稱為B站的bilibili（9626）等34個平台，一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並向社會公開《依法合規經營承諾》。消息公布後，美團（3690）等科技股全面低位，其中美團跌勢逾7%，為一眾科技股中最重傷。

內地對科技行業多持網開一面態度

雖然中國頒佈《反壟斷法》已有12年，但對科網企業多採取「網開一面」態度。當發展到一定規模，中國政府才與歐洲各國般「恍然大悟」，對一眾科網巨企進行反壟斷調查。

從去年第四季，政府對反壟斷累較強硬。去年11月中國市場監督管理總局頒佈《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，先對阿里巴巴、騰訊兩大巨頭的收購案處頂格罰款。12月中央經濟工作會議上亦新增表述，要強化反壟斷和防止資本無序擴張。國家將繼續支援平台企業創新發展、增強國際競爭力，支持公有制經濟和非公有制經濟共同發展，同時要依法規範發展，健全數字規則。要完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

今年2月，新增《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，明確為現時行動舖好準則。

百勝中國（9987）旗下送餐平台「食派士」被上海市市場監管局立案調查後，周一（12日）確定其利用支配地位對平台餐廳商戶提出「二選一」要求，最終被罰116.86萬元人民幣。（資料圖片）

在剛剛（4月10日）阿里巴巴第一滴血流出後，內地接二連三不停處分，其中百勝中國（9987）旗下送餐平台「食派士」被上海市市場監管局立案調查後，周一（12日）確定其利用支配地位對平台餐廳商戶提出「二選一」要求，最終被罰116.86萬元人民幣，成反壟斷法的第二滴血。

另一方面，在美上市的中概股受各方消息影響，加上反壟斷法的執行，投資者開始聞風色變，摩根士丹利（Morgan Stanley）今早減持百度至0.9%。早前Archegos爆倉事件，大摩抛售約50億美元股份中，包括了百度和騰訊音樂。高盛亦在3月尾沽出價值66億美元的百度、騰訊音樂（TME）及唯品會，之後再沽出部分愛奇藝及跟誰學。

藺常念﹕中央政府不欲出現具壟斷的企業

圖為去年12月31日，習近平在全國政協新年茶話會上發表講話。（新華社）

智易東方證券行政總裁藺常念表示，是次中央直接出手，其實是避免了這些中國科網巨企資本擴張到如Google、Amazon、Facebook等這些能在世界單一領域中，能夠壟斷業界的巨無霸企業。是次法案出台，與中央近年內不斷支持小微企業，減低巨企市佔率等言論相互契合，政府不會想世界巨企出現在國內，打亂國內經濟及管治方針。

雖然反壟斷法明面上嚴懲了巨企們，但藺常念形容，科企它們已經算「過到骨」，縱分拆風聲仍不斷謠傳，但現時騰訊或其他企業未有中央「提醒」，要對方分拆業務或轉交中央，暫時只需罰款了事，「應該係要私底下慶祝。」他強調，巨企如阿里巴巴和騰訊能在媒體中造成十分大的影響力，挑戰到國營媒體在民眾心目中的地位，更令中央難以忽視他們的存在。

騰訊能承受銷售額4%罰款 美團或難逃轉盈為虧

同時，大華繼顯（香港）策略師葉國邦都指出，反壟斷法並非常規性手段，是次行動主要都想警告國內科網界，並且條理化行業，不是打擊整個行業。

據早前官方媒體報道，國家主席習近平曾對科網高管表示，政府是希望加強民營企業，無意削弱。官員們亦指，習近平隱晦地向科技界高管傳達了一條明確的資訊：與加強國家技術安全的使命相比，商業成功是次要的，反映出反壟斷法並非要打壓科網行業發展。

葉國邦表示，其實中央都向投資者「指點」了懲罰企業的明確方向，一眾的網購平台，如即將上市的攜程（9961），都是國內各大領域中較領前的企業，相關風險就為頗高。但如上述所指，監管風險只是暫時性，投資者需考慮的是企業長遠發展，而最近的市場反應都反映到市場對企業長遠發展有信心，只是短期方面要做好心理準備。

葉國邦指出，反壟斷法並非常規性手段，是次行動主要都想警告國內科網界，並且條理化行業，不是打擊整個行業。（資料圖片）

就罰則上，中國市場監管總局處罰阿里巴巴2019年中國境內銷售額的4%，若照搬參考，套用在騰訊上傷害是會較輕，因為騰訊收入及盈利規模較高，現金流狀態亦較高，而就不預測將被打壓的金融管理服務上，配合監管當局的工作尚算做足。

但美團方面，他就表示不能與阿里巴巴及騰訊相比，若以同樣罰款額處分，或令美團業績轉盈為虧，所以在短線上投資者操作要更謹慎，市場對騰訊及美團前景看法亦都不同，其一為美團新業務早前虧蝕的數字已影響市場對其信心。藺常念更認為，手持美團的人士需要沽出避險。

葉國邦指出，騰訊的金融科技未到壟斷地位，較大風險或涉及到進一步開放小程序給更多競爭對手，影響旗下投資公司的優勢。