加密貨幣第一股Coinbase今晚上市　參考定價每股250美元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-14 11:07

美國加密貨幣交易所第一股Coinbase（COIN）Coinbase將於今晚（14日）直接在納斯達克交易所上市，參考定價為每股250美元，市值達到491.9億美元。

Coinbase成立於2012年，據Coinbase最新一份文件顯示，預計今年首季總營收約為18億元，較去年同期的1.906億元大增800%，淨利潤將在7.3億元至8億元之間，經調整EBITDA約為11億元；已核實用户數為5,600萬；平台整體交易額3,350億元，在加密數字貨幣市場的份額為11.3%。

此外，與傳統IPO不同的是，直接掛牌就是不將股票交給投資銀行承銷，藉此省去承銷費用，沒有鎖定期，意味著上市後公司內部人員可以立即出售其股份，但企業必須承擔股價劇烈波動的風險。

Coinbase的獨特之處在於其估值增長反映了主要加密貨幣的波動。Bitcoin在過去一年中上漲約700%，而以太坊則飆升超1,100%。

根據Coindesk，Bitcoin日內高見63,825.56美元新高，現仍漲4.97%，報63,358.2美元。

投資銀行D.A. Davidson分析師將Coinbase的目標價從195元上調至440元，評級為「買入」，因該公司首季初步業績好於預期，為即將上市提供絕佳條件。