Apple發出春季發佈會邀請函　4月21日呢三款新品或面世

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-14 11:50

Apple（蘋果公司）（US：AAPL）向媒體發出2021年春季特別活動邀請函，確定將於美國當地時間4月20日（香港時間4月21日）通過線上形式舉行活動，預計新款iPad產品等產品將在此時推出。

根據Apple官方邀請函，類似 Apple Pencil 多彩筆觸繪製的蘋果 logo，市場預計Apple今年首場春季發布會或將會有新一代的「Apple Pencil」。

Apple過往的春季發布會主要是 iPad 產品更新，以及新的訂閱服務。12.9 吋新款 iPad Pro 也是很可能推出的新品之一。

此外，目前Apple已釋出尋找App 的 「AirTag 」相關網頁，集團全球行銷副總 Greg Joswiak 亦釋出的相關宣傳影片，影片上一開始有多彩線條組成的圓圖，形似自家的藍牙追蹤器 「AirTag 」。

「AirTag 」可以通過藍牙或 UWB 超寬頻連接手機，綁在重要物件上，以進行追蹤定位，有防丟失功能。

另外， Apple多項新品，包括 AirPods Pro 的傳聞、 MacBook Pro 新品、近十年來未有更新的 iMac 桌上型電腦新款，這些都可能是春季發表會出現的新品。

Apple春季特別活動邀請函。（Apple官網截圖）

不過《彭博》早前報道，Apple計劃在最新的12.9吋iPad Pro中使用一種新的MiniLED顯示技術，但由於海外供應商的製造良率不佳，導致iPad Pro的問世遇到阻礙。

知情人士透露，只有價位較高的12.9吋型號才會採用MiniLED屏幕，。面對供應商製造良率不佳及部分廠商暫時停產，新iPad Pro上市後，初期可能會有供貨短缺及延後出貨的問題。