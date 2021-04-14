嘀嗒出行好好賺　毛利率83.5%有原因　業務特點一文睇清｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-14 14:19

內地網約車出行平台嘀嗒出行，去年10月曾向港交所遞交上市申請，惟近日已經失效，公司周二（13日）再向港交所（0388）提交申請，聯席保薦人為海通國際及野村國際（香港）。

根據嘀嗒出行的上市初步文件披露，截至2020年12月底止，全年收入錄得7.91億元（人民幣，下同），按年增長36.3%；毛利為6.6億元；經調整純利為3.43億元，按年增8.88%。

順風車平台服務為嘀嗒出行貢獻89.2%的收入來源。（資料圖片）

據弗若斯特沙利文報告，按2019年順風車搭乘次數計算，嘀嗒出行經營著中國最大的順風車平台，佔市場份額達66.5%。截至2020年12月31日，嘀嗒出行的註冊用戶數從2020年6月30日的1.8億，增加到2.05億；認證私家車主數從980萬增至1,080萬；順風車累計搭乘乘客數從3,670萬增加至4,200萬。

於2018年、2019年及2020年，嘀嗒出行的順風車平台分別產生約4,820萬萬次、1.78億次及1.46億次搭乘；同期交易總額分別約為19億元、85億元及81億元。

順風車平台屬主要收入 毛利率達87.3%

嘀嗒出行收入主要來自3個部分，包括提供順風車平台服務、出租車網約服務，以及廣告及其他服務。其中，順風車平台服務為主要收入來源，2020年全年貢獻7.05億元，佔集團整體收入的89.2%。至於出租車網約服務、廣告及其他服務則分別佔4.9%及5.9%。

至於毛利率方面，主營業務順風車平台服務屬於三者之中最高，達87.3%；而出租車網約服務只有32%；廣告及其他服務則有68.7%；整體毛利率高達83.5%。根據弗若斯特沙利文報告，順風車平台的佣金率一般為收費的8%至10%；補貼成本極低，主要是以折扣或優惠券形式向向私家車主及順風車乘客提供補貼。

嘀嗒出行的服務成本主要來自付款處理成本，包括支付寶、微信支付的佣金開支。（路透社）

付款處理成本為最大成本 補貼逐年削

毛利率高達八成以上，當中必須留意嘀嗒出行的服務成本。2020年全年的服務成本錄得1.3億元，當中44.2%或5,774萬元來自付款處理成本。嘀嗒出行指，付款處理成本主要包括就順風車平台服務及出租車網約服務支付予第三方支付平台，例如微信支付及支付寶的佣金。

付款處理成本竟是嘀嗒出行的最大成本支出，那麼出租車司機成本又佔多少？2018年、2019年、2020年私家車主的補貼分別為915萬元、139萬元及零。嘀嗒出行指出，當該平台獲得市場接納，便毋須向私家車主提供高額補貼，亦毋須向出租車司機提供大量補貼，因為車主或司機主要利用嘀嗒出行的服務，來獲取網絡訂單，進而增加其盈利，同時提高汽車的使用率。