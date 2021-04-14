瑞士盈豐料全球資金將流入美股　港股表現繫於北水情緒

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-14 13:33

瑞士盈豐資產管理 （EFG）今日（14日） 發表2021第二季中港及環球市場展望，投資管理副總監趙國江預期，由於美國接種疫苗進度理想，至今已有超過一半人接種第一針，死亡宗數不斷下降。故此當地經濟，有望在今年暑假回復到疫情前水平。雖然歐洲、日本等地區等疫苗接種進度稍有落後，但經濟仍會在今年年尾，回復到疫情前的水平。

對於近期美國10年期債息飆升，但趙國江認為，債息處於1.6至1.8厘仍處健康水平，同時債息上升亦反映大眾對經濟復蘇的憧憬。他認為只要債息是有平穩有序上升，相信對股票及經濟復蘇的影響並不大；又認為若美國失業率沒有出現大反彈，預計年內聯儲局不會調整貨幣政策。

全球配置資金或將流向美國市場

被問到，內地出手監管科網公司所造成的影響 ，瑞士盈豐銀行研究分析師李思卉指，現時內地更新對科網公司監管的指引，目的是旨在科網公司可以更加有利推動國家經濟及發展，以及該領域更能健康發展，而非扼殺他們發展及生存空間。

她又指出阿里巴巴（9988）因壟斷行為而被罰逾182億元人民幣，有利市場了解相關罰款金額，相關的不確定性亦已「落地」。可是並不存在被罰後就沒有監管這個可能。她預料，內地監管部門將持續監管板塊，並著重監管高風險的金融領域，但電子商務、社交及遊戲等其他業務，應該不會因監管而大幅收縮。

她又認為，目前全球配置資金或將流向美國市場，短期內不會加強亞洲及香港市場配置。而港股農曆新年後情況逆轉，內地投資者情緒悲觀有關，認為內地股市已出現調整，再進一步回調機會低。目前港股正在處於一個尋底階段。相信要等待內地投資者情緒改善，港股表現才有機會出現大反彈。