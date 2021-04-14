調查｜外派員工駐港　租屋月花逾8萬元　已按年平6%仍貴絕全球

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-14 18:40

人力資源顧問機構（ECA International）最新調查指，儘管香港受到新冠疫情衝擊而令到租金明顯下調，仍然連續第4年成為全球外派員工住房租金最昂貴的城市。

報告指出，國際行政級別管理人員在香港常住地區中，以一間無家具中檔三房寓所的平均月租約為10,769美元（折合約83,645港元），較2020年下跌5.95%。

ECA International亞洲區域總監關禮廉指，疫情重挫全球經濟，尤其嚴重限制海外員工外派至香港的數目。加上社會政治壓力持續影響香港經濟，以及本港失業率高企，令市場對高級住宅的需求大幅降低，導致住房平均租金下降。儘管今年的租金差距已稍為收窄，但香港的租金水平仍遠高於亞洲區其他城市及紐約，繼續高踞榜首。

台北月均住房租金按年貴5%

調查顯示，外派員工租金最昂貴的十大亞洲城市中，緊隨著香港排名第二的日本，平均月租達9,317美元，按年微升1.1%。排名第三為上海，平均月租達5,222美元，按年下降2.6%。

其中，台灣是今年亞太區內住房租金錄得明顯升幅的少數地方之一，目前台北的每月平均住房租金為4,101美金，較去年上升超過5%，居位第九。台灣租金得以上漲主要成功控制疫情，加上曾外派的人員回流，以及當地對主要行業人才的需求急切等因素，提升了住房的需求，從而帶動租金有所上升。

然而，新加坡的租金水平一直相對穩定，而今年也不例外，排名只出現輕微下降，排名第8位。