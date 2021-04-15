原油期貨價格大幅收高　國際能源署上調原油需求預測

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-15 08:48

原油期貨價格大幅收高，國際能源署（IEA）上調原油需求預測，美國政府報告稱上周原油庫存錄得連續第三周下降，推動油價收於3月中旬以來的最高水平。

紐約商品交易所5月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲2.97美元，漲幅4.9%，收於每桶63.15美元。

倫敦洲際交易所6月交割的布倫特原油期貨價格上漲2.91美元，漲幅4.6%，收於每桶66.58美元。

據《中新社》報道，國際能源署（IEA）4月14日發佈月度石油市場報告。IEA在其月度報告中將2021年全球每日原油需求量上調了23萬桶。報告預計，與2020年相比，2021年全球石油需求將每日增加570萬桶，達到每日9,670萬桶。

石油庫存正被消化

IEA表示，儘管2021年第一季度數據整體弱於預期，但近期多項樂觀經濟預測和指標表明，在全球經濟復甦的背景下，目前全球石油市場基本面明顯走強。

同時，2020年因受疫情衝擊而大量囤積的全球石油庫存正在被「消化」、全球疫苗接種加速等因素，也為石油市場提供了良好的復甦環境。

但IEA也提醒，鑑於歐洲、印度和巴西等主要石油消費國和地區新冠疫情形勢仍十分嚴峻，全球石油市場的復甦仍很脆弱。

IEA稱，未來幾個月全球油價仍可能面臨新的壓力，因為全球石油供應將增加，並使市場由緊缺逐漸轉向平衡。

報告數據顯示，全球石油產量在2021年3月已經開始上升，每日增加了170萬桶，主要原因是美國石油產量正從2021年初的寒潮中恢復，石油輸出國組織（OPEC）供應近期也略有增加。

料下半年需每日額外供應200萬桶

OPEC4月13日將2021年全球每日原油需求量上調了10萬桶，目前預計每日需求量為9,650萬桶，較該組織2020年的預測提高了約600萬桶。OPEC還將全球經濟增長預期從5.1%上調為5.4%。

此外，自2020年末以來，伊朗不斷增產也使其原油產量目前處於近兩年來的最高水平，從而推高全球石油供應。

隨着全球經濟的持續復甦，IEA預計，2021年下半年石油市場或需要每日近200萬桶的額外供應，以滿足預期的需求增長。但該機構預計，後期石油市場供應仍有相對保障，算不上供應緊張

分析師稱，IEA報告可能使原油價格擺脱徘徊數月之久的交易範圍。