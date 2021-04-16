花旗一季度利潤創新高　得益於股票交易和SPAC上市承銷業務

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-16 09:00

花旗一季度股票交易收入達2009年以來最高，股票承銷費用收入增長三倍，得益於該行在特殊目的收購公司（SPAC）上市業務中的主導地位。這抵消了花旗固定收益交易部門收入下滑的影響。

該公司一季度總營收下滑至193.3億美元，受其龐大的全球消費者銀行業務收入下降14%所累。淨利潤增至79.4億美元，超過分析師預期的51億美元。

據《新浪財經》報道，2021年初另一個亮點是花旗銀行卡消費止跌回升，一季度增長1%。儘管如此，由於消費者進行儲蓄並避免積累新債，這家全球最大信用卡發行商的卡類業務餘額仍下降了14%。

摩根大通等銀行認為這證明美國人正整理自身財務狀況，一旦疫苗接種使商業活動復甦，消費將會回暖。

花旗股票交易業務雖在一眾華爾街巨頭中規模較小，但事實證明其實力不容小覷，提振公司季度盈利達到前所未見的水平。

3月接任掌門的Fraser在4月15日公告中稱，「2021年以來開局好於預期，公司的華爾街業務表現強勁，對經濟前景感到樂觀。」

花旗承銷的SPAC上市交易籌資規模超過任何一家銀行，幫助該行股票承銷業務獲得8.76億美元費用收入。季度股票交易收入飆升至14.8億美元，往常花旗的這塊收入規模不到10億美元。

此外，花旗表示，作為首席執行官Jane Fraser評估公司戰略的一部分，將退出亞洲、歐洲、中東和非洲地區13個市場的零售銀行業務。