笑言「眼光麻麻」投資　四叔昔日收購美麗華　贏誠哥因一個承諾？

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-17 12:11

恒基地產（0012）近日斥資157.4萬增持美麗華酒店（0071），金額雖少，但已令恒地持股佔比突破50%的關口，把美麗華由聯營公司，變成間接非全資附屬公司，意義非常。

行動除了放大惹來私有化美麗華的憧憬，亦令「四叔」李兆基收購美麗華的一件往事再浮面。美麗華酒店由已故景褔珠寶創辦人楊志雲創辦，其後惹來李嘉誠及李兆基等各路財團出手收購，最終成為「四叔」家族旗下企業。「雙李」過招，李兆基贏出，或因當年「四叔」答應楊氏家族的一個承諾。

美麗華酒店現市值才百億元，但當年的收購戰，惹來廣泛關注。﹙資料圖片﹚

中信長實聯手收購 一度被指「非善意」

美麗華酒店由楊志雲等人於1957年創辦，1985年楊志雲離世，由兒子楊秉正接手生意，但楊志雲其他子女因為各有發展，欲將美麗華出售。結果，便掀起當年的美麗華酒店爭奪戰。

1993年6月，榮智健的中信泰富及李嘉誠的長江實業組成財團，宣布向美麗華提出一項有條件全面收購，涉及資金達87.8億元。當時李嘉誠指，由於美麗華酒店一名大股東主動前來接觸，故提出全面收購建議，屬善意收購。

長實創辦人李嘉誠曾出手收購美麗華酒店，卻一度被楊氏家族指非善意收購。（資料圖片）

峰迴路轉的是，綜合當時報道及《香港企業併購經典》一書形容，楊志雲長子、時任美麗華酒店董事總經理的楊秉正卻發公開信反駁，認為中信與長實並非友善收購，而且出價偏低。楊秉正還指，在接獲意向書前的11小時，才接獲財務顧問電話，表達收購意向，認為這樣龐大的收購行動並未讓當事人有適當時間去理解及請示，故不認為是善意收購。

措辭強硬，惟公開信發出6日後，楊秉正以個人名義向李嘉誠及榮智健公開道歉。而中信泰富與長實也釋出「善意」，表示決定提高收購價，由87.8億元增至93.6億元。一切看似順利，豈料翌日，「四叔」李兆基旗下的恒基發展宣布震驚商界的消息，決定以每股17元及每份10元，分別購入34.78%的美麗華股份，以及34.39%的認股權證，涉及資金約33.57億元。

美麗華酒店最終被恒地成功收購，原因是李兆基願意答允楊氏家族「不拆骨」的要求。（資料圖片）

「四叔」一諾千金 堅持不拆骨

「兩李之爭」結果由李兆基勝出，美麗華酒店爭奪戰便告一段落，市場曾經揣測美麗華爭奪戰令兩大富豪因此關係受損，自此鮮有合作或同場出現。至於傳聞是否屬實，或許只有兩大富豪心中有數。

至於「四叔」為何「撼贏」李嘉誠，原來亦「有故講」。李兆基之所以能夠從楊氏家族買入美麗華的股權，除了因為李兆基與楊志雲份屬好友之外，據《香港企業併購經典》一書描述，也由於李兆基願意答應楊氏家族一個要求。事緣，楊秉正母親、即楊志雲夫人曾表示，希望李兆基能夠承購其美麗華股份，並答應成功收購後不要將其「拆骨」，由楊秉正繼續管理公司，最終李兆基答允其要求，待楊秉正於1995年過身才另覓舵手，而至今亦沒有將美麗華酒店「拆骨」發展。

時至今天近28年，美麗華酒店的股權已經逐漸被恒地收集，後者持股超過五成成為控股股東，意味日後不再受制於每年2%的自由增購權限制。不過，多年來，美麗華酒店的股價卻沒有怎麼增長，近期市值僅約百億元，與廿十多年前相若，難怪四叔早年曾向本地傳媒笑稱「煤氣好順利，最著數；美麗華冇錢賺，買時二十蚊一股，依家十蚊，呢隻眼光麻麻！」