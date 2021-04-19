債息跌科技股回升　譚朗蔚：呢招可以食盡科技股反彈浪│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-19 16:56

A股今日氣勢盡現，其中最能反映內地風險胃納的創業板指更大升4.1%，帶動港股和科技股上升，恒生科指升1.3%，同程藝龍（0780）、舜宇（2382）、比亞迪電子（0285）等升逾5%，而新能源車亦見大爆發。富昌證券聯席董事譚朗蔚接受訪問時表示，科技股暫時危機解除，可先以科指ETF大包圍博反彈。

美國10年債息回落至1.56厘水平，譚朗蔚表示，「美債息曾低見1.53厘，而目前處於1.6厘之下，暫時科技股危機解除。加上，市場監管總局給予大型科企一個月時間整改，並不即時作出處罰，即是將科企們放生。在罰完阿里巴巴（9988）後，未來再罰其他企業的可能性降低，故對此感到樂觀。」

然而，他認為只屬科技股跌浪中的反彈，「目前兩利淡因素消除，股價有反彈是對的，只是反彈的速度卻難以捉摸。故此，可用2倍科指ETF大包圍博反彈，便不怕捉不中反彈浪，在操作上較為合適。」他又指，如果恒指可企穩29100點水平，可上望30000點關，科指如企穩8400點，可上望9360點水平。

此外，中央看重科技發展，中證監在上周五修改公布《科創屬性評價指引（試行）》後，上交所同步修訂並發布《科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定》，明確科創板優先支持方向，限制金融科技、模式創新企業，禁止房地產和主要從事金融、投資類業務的企業在科創板上市。對科創板上市要求變得嚴格，公司或轉而向創業板指尋求上市，創業板指今日大升4.1%。

上海車展今舉行 新能源車爆發

上海國際車展今日開始舉行，多間車行發布包括電動車在內的多款新車。另外，台積電總裁魏哲家在業績發報會表示，台積電仍會盡所能為客戶解決晶片供應面臨的挑戰，預計車用半導體元件短缺現象，將於下一季度大幅改善。

新能源汽車股今日爆發，比亞迪（1211）升近5%，五菱（0305）大漲近3成，長城（2333）及吉利（0175）漲逾5%。

譚朗蔚指，車用晶片在一季半季出現短缺的問題不大，因車企有足夠庫存。而值得留意的是吉利和長汽，兩者今日大升並破位，「其中吉利更為可取。其新車『極氪』備受市場看好，吉利有機會上望25元。」

吉利上周宣布推出「極氪（ZEEKR）」純電電動車，定位直接對位中高檔電動車，如Tesla Model 3及比亞迪的「漢」。