滙豐倫敦總行取消行政人員辦公室　祈耀年：免浪費地產資源

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-19 23:11

疫情下不少公司容許員工在家工作，Ｗork from home（WFH）似乎成為常態，早前渣打 （2888） 宣布引入靈活工作模式安排，容許員工申請在辦公室以外的地點遙距工作。

滙豐（0005）亦有「新搞作」，行政總統祈耀年（Noel Quinn）接受《金融時報》訪問時表示，滙豐倫敦總行辦公將進行改革，他與其他高層改為「Hot Desk（辦公枱輪用制）」辦公，主要因為管理層有逾一半時間都需要出差，自己一星期不會有五天在辦公室，認為需要接受新現實，而辦公室半數時間掉空是「浪費地產資源」（a waste of real estate）。

目前總行行政人員樓層設於42樓，祈耀年稱高層將會轉到40樓，為實現將全球總部成本削減四成的目標，不打算續簽未來三到五年內到期、位處市中心的租約；除分行外，還將實行每張辦公桌約兩名員工共用的政策。

祈耀年亦在LinkedIn發表文章，並公開自己辦公室最新的照片，指已經與其他管理層已經搬到一個完全開放的樓層，沒有指定的辦公室；舊辦公室已轉換為客戶和內部會議室。

祈耀年在LinkedIn公開了自己在滙豐倫敦總行的位置。（LinkedIn圖片）

他認為，在家工作一年多後，在一個開放式辦公室工作，可令他與同事和朋友重新建立聯繫，非正式地與交談。又認為，若果經歷過去15個月的變化，又回到過去的工作模式，將錯失機會，公司會尋求增加同事工作上的靈活性，少數工作可遙距進行，但相信大部分工作可通過混合方式（hybrid way）完成，包括他與其他管理層。