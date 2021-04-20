DHL空運指數第二季升至38.7　美洲區表現最佳

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-20 13:20

國際速遞服務公司DHL Express（香港）公布今年第二季度的「DHL香港空運貿易領先指數」（DTI）為38.7點，比首季度的31.8點在各方面均有顯著改善，反映空運用家對於今年第二季的國際貿易發展普遍傾向樂觀。

DHL Express（香港）公布今年第二季度的「DHL香港空運貿易領先指數」（DTI）為38.7點（DHL香港提供）

美洲地區指數為所有地區之冠

報告指出，空運市場於各地區均展現出正面的增長動力。美洲在強勁的出入口增長的支持下，於所有地區中錄得最高數值為44點，該地區的緊急訂單指數更是自2018年中以來，首次升穿50點，為所有地區之冠。

至於亞太地區指數上升5點至38點，出口及入口方面於連續三個季度持續改善。歐洲和其他地區的指數在本季度亦有所改善。

美洲在強勁的出入口增長的支持下，於所有地區中錄得最高數值為44點，該地區的緊急訂單指數更是自2018年中以來，首次升穿 50點，為所有地區之冠。（DHL香港提供）

空運商品中 食物及飲料指數持續居首

疫情持續蔓延，改變全球的生活方式，網上零售業（B2C）亦變得日趨重要 ，相關市場指數大幅度躍升至49點，接近50點的持平線。

在2021年首季，錄得虧損的本地空運用家減少，而錄得收支平衡的用家比例多於虧損，錄得盈餘的空運用家數字持續平穩。空運商品當中，食物及飲料指數於本季持續居首，鐘錶及首飾指數錄得顯著上升並緊隨其後。電子產品及部件、禮品、玩具及家庭用品、以及衣飾等商品表現均有所改善。

儘管受累於香港收緊機組人員的檢疫政策及年初歐美惡劣天氣影響，導致運輸成本上升，但仍有70%本地用家仍選擇承擔新增成本，而未有選用香港以外的出口地、減少出口或延遲出貨。