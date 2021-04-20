瑞信內部清算開始：多部門主管全部辭退

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-20 16:03

據《Wind資訊》報道，對沖基金Archegos爆倉事件導致瑞士信貸集團（Credit Suisse）蒙受鉅額損失。在拋售完最後一點股票後，瑞信的內部清算也開始了。

在最新公告中，瑞信表示，雖然財務業績仍有待詳細的敲定和審查，但預計2021年第一季度集團的稅前虧損約為9億瑞士法郎（約合9.63億美元），其中包括「由於一家總部位於美國的對沖基金未能履行在2021年3月29日宣佈的保證金承諾而產生的44億瑞士法郎的費用」，詳細的一季度的財務業績將於4月22日公佈。

自瑞信首次披露Archegos事件以來，瑞信市值已蒸發約20%。

此前，4月6日，瑞信連發三份公告，宣佈了高管層最新調整。根據公告，投資銀行首席執行官Brian Chin將辭去執行董事會職務，首席風險和合規官Lara Warner將從執行董事會卸任，首席股票交易關Paul Galietto將辭去執行董事職務。

2021年以來，瑞信一直處於水深火熱的境地。

另一客戶Greensill剛倒閉

就在Archegos事件發生幾周前，瑞信的另一家主要客户，英國金融公司Greensill剛剛倒閉。而此前，瑞信還推出了為Greensill運營提供融資的基金。在該公司倒閉後，首席風險官Lara Warner就受到了審查。

Warner並未直接參與Greensill的案件，但是她確實簽署了1.4億美元的過橋貸，這兩件事接連爆出，讓人們質疑瑞信內部的風控部門確實出了問題。Warner是目前華爾街職位最高的女性之一，此前在雷曼兄弟任職，從2002年加入瑞信，2017年加入董事會。而瑞信的另一位競爭對手花旗最近剛剛迎來首位女性CEO。

這三位高管的離職並不能平息大股東的怒火，4月19日，據《華爾街日報》消息，瑞信機構經濟業務聯席主管John Dabbs和Ryan Nelson確認離職。兩位將於5月中旬離開，這段時間以協助業務過度。同時股權和風險管理部門其他多位員工也已離職。

瑞信CEO Gottstein是否應該辭職也是市場關注點，但要記住的是瑞信從2019年間諜醜聞中剛復原，這一醜聞導致前任CEO Tidjane Thiam 去年2月剛被解僱，如果現在Gottstein又離職，一家華爾街大行短期內高管頻繁大換血並不利於公司業務穩定。

所以大股東David Herro在接受採訪的時候表示：「Gottstein一直試圖重組瑞信，但是羅馬不是一天建成的，除非我們看到相反的證據，否則我認為他是最合適的人選。」