特斯拉牽涉上海車展維權事件　公司發文道歉

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-21 15:04

4月19日，2021上海國際車展，特斯拉展台出現車主維權事件。一女子身穿「剎車失靈」字樣T恤，站在一輛特斯拉展車車頂高聲呼喊：「特斯拉剎車失靈。」警方隨後介入調查。

不過。就在4月20日深夜，特斯拉的態度來了個180度大轉變，不僅妥協了還道歉了。

特斯拉聲明原文。

尊敬的各位客户、網友和媒體朋友們：

我們就未能及時解決車主的問題深表歉意。

今天我們與往日一樣認真聆聽媒體和網絡上的各種聲音，特斯拉感恩各位車主、網友和媒體朋友們給予我們的信任和包容，也積極聽取各位客户、網友和媒體朋友們的意見、建議和批評。為了最大程度彌補車主的不適，以及對其用車體驗及生活等諸多方面的不利影響，我們始終願意盡最大努力與車主主動溝通，用最誠懇的態度尋求解決辦法，堅定履行負責到底的承諾。

特斯拉尊重並堅定服從政府各相關部門的決定，尊重消費者，遵守法律法規，堅決堅定地積極配合政府各相關部門的所有調查。

為此，我們已成立專門處理小組，專事專辦，努力在合規合法的情況下，盡全力的滿足車主訴求，爭取讓車主滿意。

同時，我們依然殷切地希望車主能夠給予我們尋求更好解決問題的機會，力求達成多方滿意的結果，真真正正維護好消費者的權益。

基於此次經歷，我們會努力吸取教訓，認真總結，在配合政府各相關部門調查的情況下，同時開展嚴格自查自糾，對自身不合理的、不符合服務準則的問題和服務流程進行梳理並整改，努力做到立查立改、即查即改，做到尊重消費者，尊重市場。

我們將繼續聆聽客户反饋，不斷優化客户體驗，不斷服務好每一位客户。

再次向車主表示歉意，感謝大家的寬容和理解。

此前，19日深夜，特斯拉一度回應對不合理訴求不妥協。@特斯拉微博4月19日深夜發文回應「車頂維權」事件稱，特斯拉始終願意全力配合國家級的第三方權威機構的全方位檢測，希望通過這種方式，讓特斯拉的消費者放心，爭取消費者的理解和諒解。因為國家級的第三方權威機構，並不是哪一家企業可以左右的。然而，這一願望至今沒有實現。主要原因是特斯拉與用户的溝通方式可能存在着一定的問題，其次則是特斯拉認為無法替客户決定用哪種方式解決問題。

特斯拉還公開承諾：如果是特斯拉產品的問題，特斯拉一定堅決負責到底，該賠的賠、該罰的罰，「這是我們一貫的態度和處理方式。」

同時，特斯拉還強調：「對不合理訴求不妥協，同樣是我們的態度。」

對於此次事件，新華社發表評論稱，誰給了特斯拉不妥協的底氣？

文章指出，針對女車主站特斯拉車頂維權，該公司一名高管回應稱「沒有辦法妥協，這是新產品發展必經的一個過程」，還強調「自己的調研顯示，90%的客户都願意再次選擇特斯拉」。

文章稱，特斯拉高管如此傲慢的回應，幾乎讓人感受不到解決問題的誠意。中國是全球最大的汽車產銷市場之一，也是全球知名車企爭奪的重要市場。無論哪家車企，都須對中國市場有敬畏之心，誠懇接受消費者監督。對消費者反映的問題，車企應建立暢通的投訴處理渠道，不能讓客服電話總處於佔線狀態，或是「態度很好，就是不辦」——否則，長此以往，相關車企很可能被市場邊緣化。

文章説，極端維權方式不值得鼓勵，但正如一些網民所説：如果消費者能順暢維權，誰會冒險站在車頂維權？當然，無論是涉事企業還是消費者，都要在法治框架內表達訴求，既不能鼓勵維權者「一鬧就靈」，也不該讓人覺得企業方「店大欺客」。如果車企不能提供質量過硬的產品和良好的售後服務，不能保障消費者安全行駛，甚至惡意猜測維權者的動機，可能會砸了自己的招牌。

此外，如果車企涉嫌「店大欺客」，有關部門也要加強監管。維護消費者權益，有很多法律法規和實施細則，但能否落實到位是關鍵所在。要讓消費者維權更高效、便捷，儘量避免各種維權鬧劇。這既能倒逼車企提高質量，也有助於維護消費者合法權益。