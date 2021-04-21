阿里雲推「雲行情」　為金融市場提供實時資訊

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-21 16:22

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲推出「雲行情」產品，主要透過「一站式」雲端解決方案，為券商、銀行、私募基金、信託、互聯網資訊和金融科技公司等提供實時股票、期貨、衍生產品、指數等多種金融市場行情資訊。

「雲行情」基於阿里雲容災網絡系統，通過專線與交易所主站資訊直接連結，目前已實現了港股和美股的實時行情資訊全球服務共享。「雲行情」採用「即插即用」的一站式雲端解決方案，門檻較低，可大幅減少企業獲取行情資訊的費用和時間成本。

阿里雲將與港交所（0388）合作，提供港股的實時行情資訊共享服務。

港交所市場數據部主管潘添鳳表示，作為國際領先的亞洲時區交易所，港交所期待與不同的服務供應商合作並推陳出新，為市場提供更多數據產品和服務，豐富香港市場的交易資訊及實時動態，便利環球投資者。

阿里雲智能港澳及菲律賓區域總經理劉彬星指，以往企業獲取行情資訊主要有幾個途徑，一、直接向各交易所申請實時資訊產品使用牌照；二、向第三方供應商購買行情資訊轉發，三、按照行情資訊接口標準進行技術接入。以上方式均需企業本身有較高的技術能力，而且費用較高昂。他續指，期望「雲行情」透過一站式的雲端解決方案，支持客戶運用雲技術快速定制多樣化的報價服務。