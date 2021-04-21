人行據報考慮透過成方匯達收購華融體系千億資產

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-21 17:49

中國華融（2799）財務困局有望迎來轉機，《彭博》引述知情人士透露，人民銀行正考慮通過所管理的企業收購華融體系內逾千億元資產，以協助華融修復資產負債表，並回歸不良資產處置的主業。

知情人士指，人行所管理企業成方滙達計劃收購華融部分非盈利資產，該部分資產的賬面價值逾1,000億元人民幣。他補充，上述計劃尚未敲定，因此或存在變數。

成方滙達曾在錦州銀行（0416）的風險化解中扮演重要角色，其公司不僅是第一大股東，更曾以450億元人民幣收購錦州銀行賬面原值約1,500億元的問題資產。

若華融資產收購計劃得以實施，有望緩解債券市場對華融事件進一步惡化的憂慮。

傳華融國際正剝離不良資產

另一位知情人士稱，華融系離岸融資平台華融國際，正剝離數百億元的不良資產，至華融海外的其他主體中國華融海外投資控股有限公司，以改善華融國際的財務狀況。

華融國際昨晚（20日）表示今年首季度已實現扭虧為盈，新階段將聚焦風險敞口壓降和流動性安全。

中國華融本月初宣布延遲刊發業績，鑑於公司前董事長賴小民年初因受賄罪被判處死刑，資本市場對公司經營和財務狀況陷入困境的憂慮，離岸美元債價格大幅下挫。

人行、銀保監及中國華融均未就消息置評。