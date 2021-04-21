傳人行出手救華融　成方匯達到底是何方神聖？｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-21 19:17

華融債務問題繼續在市場發酵，消息滿天飛。市場關注這間負債規模達1.5萬億人民幣企業，會否進行債務重組，以及中國監管機構會如何處理這個燙手山芋，會否出資拯救，避免其爆煲。今日（21日）下午《彭博》引述知情人士消息稱，人民銀行考慮通過所管理的成方匯達，收購華融體系內部分非盈利的資產，該部分資產的帳面價值超過1,000億元人民幣。

不過報道亦指出，計劃未最終敲定，仍存在變數。這間成方匯達到底是什麼金融企業呢?又有機會在華融事件中，擔任什麼角色? 資料顯示，成方匯達為於2019年5月15日在中國註冊成立的有限責任公司，主要從事企業管理、市場研究及經濟貿易咨詢。

《彭博》引述知情人士消息稱，人民銀行考慮通過所管理的成方匯達，收購華融體系內部分非盈利的資產，該部分資產的帳面價值超過1000億元人民幣。

曾出手100億元救錦州銀行

在去年3月，亦是新冠疫情爆發期間，成方匯達成為了當時受不良貸款危機困擾的錦州銀行（0416）的其中一個救星。

當時成方匯達向錦州銀行注資約100億人民幣，換取錦州銀行擴大後股本約37.69%。是繼內地四大不良資產管理公司信達以及工銀投資之後，另一間有官方人行背景的企業，入股錦州銀行。

華融明年底到期債務超過1320億元

中國華融在海內外未清償債券總額相當於420億美元(折合3260億港元)，其中約171億美元債券(折合1328億港元)將於2022年底前到期

據港交所公告顯示，儘管匯達資產托管的全部股權由中國信達以名義股東身份直接和間接持有，但匯達資產托管及成方匯達均為中國人民銀行所管理的企業，其全部經濟利益及其投票權均由中國人民銀行持有及控制。匯達資產托管或成方匯達均不被視為中國信達的附屬公司。

如果消息屬實，相信內地監管機構的考量，是出於華融屬於專責收購內地金融銀行不良貸款的企業，一旦其違約破產，有機會對其他金融機構造成連鎖效應。不過，值得留意的是外電提出的買入資產規模，達到1,000億元人民幣。比較之下，較中國華融在港股的流通市值255億港元，高出近3倍。

不過，若比較中國華融在海內外未清償債券總額相當於420億美元（折合3,260億港元），其中約171億美元債券（折合1,328億港元）將於2022年底前到期，可以發現這個1,000億元的金額，將會有機會覆蓋華融在明年到期的債務金額。