字節跳動澄清：暫不具備上市條件　目前無計劃

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-23 22:45

有關字節跳動上市的消息一直眾説紛紜。字節跳動回應時稱，經過認真研究，認為公司暫不具備上市條件，目前無上市計劃。

近期有不少關於字節跳動上市的消息。字節跳動上市的消息一直眾説紛紜，尤其是其估值更受到廣泛關注。

中證網4月14日報道，字節跳動向港交所提交了承銷商聘用函，啓動了赴港上市流程。多位知情人士稱，對私募股權投資者來説，字節跳動的估值正接近4,000億美元。

目前字節跳動旗下擁有今日頭條、抖音、西瓜視頻、TikTok等多款知名應用，並在教育、電商、遊戲、企業服務等多個新領域有佈局。

抖音及TikTok等目前受歡迎的應用都是字節跳動旗下產品。（視覺中國）

2020年11月初，彭博曾報道，字節跳動正在與投資者商談一輪總額為20億美元的融資。融資完成後，字節跳動估值將達1,800億美元。《南華早報》4月1日報道，多位知情人士稱，對私募股權投資者來説，字節跳動的估值正接近4,000億美元。

3月下旬，字節跳動曾聘請小米前高管周受資擔任新設立的首席財務官（CFO）一職，此舉也被外界視為字節跳動在為IPO鋪路。周受資兩年多前擔任小米的財務總監，並負責了小米集團的IPO。