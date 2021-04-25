螞蟻有份投資　哈囉出行遞招股文件赴美上市

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-25 12:00

螞蟻集團有份投資的內地共享單車公司哈囉出行，已向美國證交會（SEC）遞交招股書，計劃於納斯達克交易所掛牌。瑞信、摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人。

根據招股文件顯示，該公司於2018年至2020年期間，收入分別為21.14億元（人民幣‧下同）、48.23億元、60.44億元；虧損分別為22.1億元、15.1億元及11.3億元，虧損逐年收窄。

去年營收60億 螞蟻持股36.3%

去年平台的交易總額約130億元，其中包括58億元來自共享單車業務，約70億元來自於順風車業務。截至去年12月31日，按交易量計算，哈囉出行已是中國第一大單車服務提供商，及第二大順風車交易平台。

該公司的順風車業務增長迅速，去年總交易額按年增長137.9%，共完成9,450萬次順風車服務，市佔率為38%。單計去年第四季度，交易額約為23億元，與前一季度的21.2億元相比增長9%。

螞蟻集團為其第一大股東，持股比例為36.3%。

哈囉出行於2016年9月在上海成立。是在吸引了數十億美元投資的共享單車泡沫破滅後生存下來的少數幾家初創企業之一。哈囉出行成立四年多來，目前公司已進化為包括兩輪出行、四輪出行等的綜合化移動出行平台。