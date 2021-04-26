多項技術環球領先　百度目標價看300元｜新股聶人‧聶振邦

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-04-26 08:00

4月份已過三分之二，但新股市場依然淡靜，截至4月23日只有兩隻新股上市，分別於4月9和19日上市的聯易融科技─W（9959） 和攜程集團─S（9961），連同將於4月29日上市的兆科眼科─W（6622），本月就這三隻新股上市而已。除了新股數目小，不少表現亦見不滯，自3月初至今，共13隻新股上市，以4月23日收市價計算，多達8隻低於上市價（幅度介乎10.11%至38.67%），佔比逾六成一，筆者認為這反成投資者於半新股「尋寶」的好機會。上述13隻新股，不乏大市值股份，其中逾千億港元有三隻股份。

強大互聯網基礎企業

這就是攜程、嗶哩嗶哩－SW（9626）和百度集團－SW（9888），分別市值約1,902億、3,273億和5,952億港元，暫見只有百度已破發，卻仍是市值最大，吸引筆者關注。百度擁有強大互聯網基礎的領先AI公司。自2010年起一直投資AI以提升搜索及變現能力，並使用核心AI技術引擎「百度大腦」開發新AI業務。

截至2020年12月31日，按累計拉取請求計，百度的深度學習框架飛槳居中國深度學習框架榜首，全球排名第二，僅次於Facebook Pytorch；按開發者數目計，百度開放式AI平台擁有超過265萬名開發者，是中國最大的開放式AI平台；及在百度雲基礎設施上運行的Baidu OSChina是中國最大的開源活動開發平台，全球排名第三。

截至4月23日，半新股百度（9888）市值已達5,952億港元。

疫情鮮有的受惠企業

百度核心業務（不包括愛奇藝）由AI驅動，為其貢獻超過70%的總收入，主要提供基於搜索、信息流及其他在線營銷服務，以及來自AI新領域的產品及服務。並廣泛使用AI技術開發創新營銷服務（例如動態廣告），為各搜索用戶推薦最適合的營銷客戶產品。

此外，於今年3月12日開市前發佈的招股書顯示，截至去年12月底股東應佔溢利約224.72億元（人民幣‧下同），較2019年同期溢利約20.57億元，增長9.92倍，為最近五年（2016至2020年）溢利表現最好；而實際溢利金額則是期內第二高，反映自2019年底開始出現的新冠肺炎疫情，集團為鮮有的受惠企業之一。

市賬率計每股合理值

截至去年12月底資產淨值約1,827億元，配合集資淨額約236.82億港元，折合約2,414億港元，而現時已發行股數約28.29億股，計出每股淨值為85.3485港元，相對今年4月23日收報210.40元，市賬率為2.47倍，高於1.00倍反映就基本面而言現價偏高。然而，百度於電子商貿及互聯網服務板塊，市值約5,952億港元，現屬板塊中第六大市值股份。

留意板塊中逾千億元市值股份共八隻，介乎約3,273億至60,639億元，撇除百度的七隻股份，市賬率為4.16至15.49倍，均高於百度的，證明現價實則偏低。認為百度合理市賬率不低於3.50倍，相對每股淨值為85.3485元，得出每股合理值為298.60元，較210.40元之潛在升幅為41.92%。

此股於今年3月23日上市，當日高見256.60元，較上市價252.00元高出1.83%，已是上市以來最高，可見上市後未見上揚；並於上市第二日（3月24日）見下行，至4月21日收報201.60元，暫為今年最低收市位；不足一個月較高位256.60元累跌逾兩成一，上述低位較上周五210.40元僅差4.37%，相距少於一成，加上較上市價已低16.51%，以及參考ADS表現，現處今年1月初水平，反映現價進場風險不大。

當然，考慮到短期美股納指下行風險不少，或會令股價再受壓，所以於195.00至200.00元之間才進場勝算更高。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為300.00至320.00元；而止蝕位為買入價下跌15%可考慮離場。

聶振邦（聶Sir）

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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