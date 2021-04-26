又到7月送大禮 債券通南向料將開通 成資本開放里程碑

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-26 19:43

中港股市互聯互通機制已落實近七年，債市亦有望於今年7月，步入互聯互通的新階段。消息指，現時中港兩地的債市互通機制──「債券通」的南向機制（即是容許內地資金購買本港上市債券），有機會於7月2日啟動，作為慶祝香港七一回歸的大禮。

值得留意的是，債券通於2017年正式開通，當時時值本港「七一」回歸紀念，由國家主席習近平宣布快將開通。其後在7月3日的周一，債券通正式開通。

債券通現時僅為單方面的北向，即是讓海外資金透過本港金融基建平台，投資總值餘額達108萬億人民幣的內地債券市場。

開通近四年 現僅得北向

債券通現時僅為單方面的北向，即是讓海外資金透過本港金融基建平台，投資總值餘額達108萬億人民幣的內地債券市場。

至於南向機制何時可以開通，容許內地資金投資本港的債市，一直是本港財資市場人士所關注的。

在2017年債券通南向機制未有和北向機制一同開通，而是選擇「先北後南」，即先開通北向，再待時機開通南向，主要是基於內地對資金流動的監管實際需求，內地監管機構需時先吸取外資進入內地債市的實際操作及經驗，再逐步容許內地資金「走出去」，投資本港的債市。

債券通過去數年的成績亮麗，日均成交量爆發性增長，由四年前開通首月的14.8億元人民幣，上升至現時已經達到200多億人民幣規模。

債券通成交量 四年內增逾12倍

因此，今次北向債券通一旦成功開通，將成內地監管機構容許資金流穩步開放的里程碑。

回看債券通過去數年的成績亮麗，日均成交量爆發性增長，由四年前開通首月的14.8億元人民幣，上升至現時已經達到200多億人民幣規模。資料顯示，成交額佔海外投資者在中國銀行間債券市場總成交額的52%。

北向機制捕捉內地開放國內債市機遇

成交大幅倍增，主因期內中國政府債券獲納入多個主要全球債券指數，包括在去年起「入摩」（即獲納入摩根大通政府債券指數-新興市場系列指數）；至今年10月又將「入富」（納入富時世界政府債券指數）。渣打銀行早前預計，中國國債「入富」後的一年內，將獲1,300億美元至1,560億美元的被動資金流入。

因此，債券通開通以來，可謂成功捕捉了內地開放國內債市的機遇，才能令成交額得以連年倍增。當前內地逐步推動資本帳開放，債券通相信有望再下一城，成為內地資金走出去國際市場的主要平台。

南向機制料緩解內地資金流入壓力

債券通公司總經理馬俊禮（Julien Martin）上月在網上簡報會稱，中國「接近」推出南向債券通，指內地尋求緩解推升人民幣的資金流入壓力。他形容，債券通北向交易極為成功，面對大量資本流入，就會有資本流出的需求。

今次南向通開通後，能否有如北向通一樣高增長呢?觀察現時中美息差走勢，以及內地債市回報，暫時市場人士傾向相信，增長未必會如北向機制一樣急速，料會是以穩為主。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，對於南向債券通而言，由於內地在岸債券的收益率相對較高，從內地到香港的淨流入可能會在初期受到抑制，惟在岸投資者對多元化投資的強勁需求，或會增加其對離岸債券的興趣。

數據顯示，本港是亞洲區（日本除外）的第三大債劵市場，排名僅次於內地和南韓。 根據金管局文件引用數據顯示，截至 2019 年年底，未償還港元債券總額達21,660億港元。而未償還非本幣債券方面，截至2020年9月，總額為1,478億7,000萬美元（折合11,460億港元 )。

據港交所資料，2020年共有430隻新債券，即於聯交所上市，總發行金額達15,290億元。此外，債券總成交金額達660億元（包括通脹掛鈎債券成交額30億元），較2019年上升8%。