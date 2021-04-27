螞蟻強調保護IP　旗下「鵲鑿」最低1蚊人仔保「影音圖文」版權

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-27 12:45

本周一（26 日）為「世界知識產權日」，螞蟻集團旗下的螞蟻鏈宣布，將升級一個數碼版權服務平台「鵲鑿」，希望透過技術優化，令客戶可用低至一元（人民幣．下同）的價格，在其影、音、圖、文等原創作品一旦被侵權時，可用低成本、高效率的方法維護權益。

螞蟻鏈指出，「鵲鑿」將與本身是YouTube、Facebook、Instagram、SoundCloud等全球四大短片平台合作夥伴的本港上市公司阜博集團（03738）合作，致力協助內地數碼內容供應商，解決到海外發展時可能出現的版權保護和交易服務等問題。

「鵲鑿」在區塊鏈+AI技術的基礎上，新增網上即時傳播監測、App取證等新功能，向更多中小內容創作人開放。升級後的「鵲鑿」服務價格門檻低至一元，將更多惠及普通原創者。數據顯示，「鵲鑿」已累計服務超過百萬創作人，為5000多萬件原創作品提供了便捷普惠的版權服務，其自助工具還服務於超過5萬家淘寶系中小微商家。

螞蟻集團副總裁、智慧科技事業群總裁蔣國飛曾表示，「區塊鏈技術的作用可以解決規模化複雜協同最底層的信任問題，建立基於信任的數位版權保護機制，讓更多人可以高效的保護原創作品，讓每一個原創都能獲得尊重和價值。」

螞蟻集團早在2019年「雙11」期間，就在阿里電商平台上試水用區塊鏈技術保護賣家原創圖片，在淘寶上線了「盜圖維權」工具，即鵲鑿1.0版本。該工具提供圖片確權存證、侵權取證和證據核驗等一站式網上自助服務，證據符合司法認定標準。