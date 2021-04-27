商務航空中心擴建涉資4億元　新地郭炳聯對香港未來有信心

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-27 16:15

新鴻基地產（0016）旗下香港商用航空中心宣布，與機管局簽署協議於原址擴建，擴建計劃總值4億元。擴建計劃分兩部份，第一部份包括翻新及擴建現有候機大樓，提升大樓內清關﹑出入境及檢疫設施，亦會增設由候機大樓向外延伸蓋蓬，為飛機及乘客提供無縫服務。第二部份主要興建一棟新客運大樓，擴充設施以應對由包機及團體旅行帶動的新客運需求。預料兩部份會在2025年落成。

香港商用航空中心現時佔地1.6萬平方米，擴建完成後，佔地將增加50%；中心的商用客運大樓面積將擴大4倍至4,800平方米，並將增建新大樓以提供更多顧客設施，包括提升海關、出入境及檢疫設施，在停機坪興建供旅客使用的蓋蓬。

新地主席兼董事總經理郭炳聯指出，中心需要更多空間以協助推動香港持續在市場及競爭中脫穎而出；預料疫情的影響縈繞不去，空中交通復甦預料需要數年。他指出在經濟不確定時作出的投資，反映公司對香港這個家及亞洲未來充滿信心。

商用航空中心米高嘉道理指出，隨著香港進一步加強其國際航空樞紐地位，商務航空繼續擔當重要角色，協助吸引來自世界各地的企業家﹑領導人及管理層，在中國雙循環戰略引領下，香港可將受惠於相關的高增值商業活動。隨著通用航空在內地特別是大灣區內蓬勃發展﹑中國經濟同時持續高速增長，香港商務航空必可重拾升軌。