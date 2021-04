撰文: 溫多娜 最後更新日期: 2021-04-27 17:23

虛擬保險平台保泰人壽(Bowtie)成立兩周年,今日舉行記者會,身為資深顧問的曾俊華亦有出席。

記者會上被問到有沒有打新冠疫苗,他笑言已經打了兩針BioNtech(復必泰),「(接種後)冇事!」 至於為什麼選擇復必泰,他只表示﹕「方便」。問到香港最近出現移民潮,他沒有回應,僅稱今天只希望討論公司業務。

在開場發言時,他就表示今天的香港每份微小力量都有自己的影響力,持份者要細心聆聽,又引用歌手Leonard Cohen歌曲Anthem的歌詞:「There is a crack, a crack in everything That’s how the light gets in(所有事物都有裂縫,亦正因如此光可以透進來)」,越簡單越要用心做,望團隊保持樂觀、積極、好奇,記住「初心」。