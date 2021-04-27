王冬勝：需就綠色金融產品訂統一標準　港可引國際綠色資金入亞洲

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-27 20:03

香港金融管理局與世界銀行集團成員國際金融公司（IFC）共同發起的「綠色商業銀行聯盟」今早（27日）舉辦首場網上圓桌會議，與會的滙豐亞太區行政總裁王冬勝認為，需要就綠色金融產品訂立統一標準，以讓投資者了解債券或項目是否真正「綠色」。

王表示，要推動亞洲綠色金融發展，亞洲需以萬億元計的金額，投資於過渡工作，香港可利用其專長及資本市場作為催化劑，及引導國際綠色資金流入亞洲。港府過去推出綠色債券、港交所去年底推出可持續及綠色交易所，都顯示香港已在亞洲區內扮演領導角色，可助區內部分發展較慢的資本市場拓展綠色金融。他亦稱，滙豐今年底會就逐步取消向歐盟、經合組織範圍內燃煤發電、開採動力煤的融資發布指引。

王冬勝指，香港可引導國際綠色資金流入亞洲。（網上直播截圖）

中銀香港（2388）副董事長兼總裁孫煜表示，綠色金融對銀行業是巨大商機，特別是在亞洲地區，綠色金融更是發展迅速，香港作為超級聯繫人，可發展成為區域性的綠色金融樞紐。

孫指，若要推動綠色金融發展，市場紀律非常重要，需制定國際統一、具備法律約束力的綠色標準和規則，亦要推出鼓勵措施如綠色投資稅務減免，以推動更多市場參與者積極參與綠色金融業務，另應加強市場聯合行動提升綠色金融能力，包括發展可信和高質量的數據，讓業界可評估氣候風險以進行定價及風險管理，及培育綠色金融人才。

金管局總裁余偉文表示，綠色商業銀行聯盟的使命是支持金融機構實現綠色轉型，轉型為綠色銀行有助建立有效、影響深遠且市場為本的解決方案，這樣有助應對氣候變化帶來的一系列影響，同時讓銀行發掘並爭取有利於客戶的新商機。

IFC運營高級副總裁斯蒂芬妮．馮．弗裡德堡表示，綠色金融對於建設綠色未來至為重要，為把握氣候業務的潛力以及減慢全球暖化，銀行現階段必須積極加強其綠色業務能力，並充分評估、管理和披露其環境、社會與管治相關的風險，這些舉措比從前顯得更為重要，聯盟將幫助會員分享知識並促進夥伴關係，從而推進氣候智慧計劃，並實現全球向低碳經濟的轉型。