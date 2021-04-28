美股偏軟　科指四連升後料借勢回吐　港交所今業績｜巨子股評

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-28 10:00

港股表現焦點集中科技股，近期科指明顯跑贏，四日累升331點或4.05%，不過今日有機會出現借勢回吐。外圍市況方面，聯儲局正舉行一連兩日議息會議，美股隔晚三大指數個別發展，收市變動不大，道指微升3點，報33984點；標指基本持平徘徊歷史高位，不過納指跌0.3%，報14090點。

亞洲今早市況，日韓股市開市走軟，日股跌近0.2%。

美樓市升溫 關注聯儲議息聲明

值得注意的是，美國樓市有升溫現象， 2月份標普Case-Shiller樓價指數顯示，當地20大城市樓價按年升幅，由1月的11.12%加速至11.94%，稍勝市場預測的升11.8%，並創下2006年以來最大漲幅。樓價上升料刺激通脹，預期今晚聯儲局議息會議，通脹問題會是一個重點議程。聯儲局將於明日凌晨公布議息會議結果。

預期今晚聯儲局議息會議，通脹問題會是一個重點議程

美債息回升至逾一周高 科指四連升後料借勢回吐

港股表現方面，焦點集中科技股，近期科指明顯跑贏。恒指昨收市跌11點，報28941點。反而，科指連升第四日，昨日收報8516，升31點或0.37%。四日累升331點或4.05%。不過今日相信有機會借勢回吐，因美國十年期債息回升至1.627厘，創逾1星期新高，以及美股納指亦收低。料會考驗20天線(約8300點)承接力。

市場股份焦點是今日多間藍籌業績，包括港交所(0388)、國壽(2628)及比亞迪(1211)等。當中港交所首季利潤有望創新高，《彭博》分析師預計，首季利潤有望創新高，受惠港股成交量及IPO激增，估計港交所首季收入將增長42％至57.5億元，而每股收益有望達到歷史最高，估計每股3.12元，較去年同期增長73％。

《華爾街日報》報道，中央政府調查螞蟻集團早前IPO何以迅速獲審批

港交所首季績有望創新高

另外，大象匯豐(0005)昨中午發業績勝預期，首季預期信貸損失不但未有增加，反而出現回撥，帶動列帳基準稅前盈利按年上升78.97%至57.79億美元，大幅好過市場預期的45.75億美元。股價港股收市率先升2%，報46元。其後股價在倫敦市場亦造好，盤中高見441便士，收報440.4便士，升4.2%。折合約47.52港元，較昨日本港收市價高出逾3%。相信股價今日有機會繼續向好。

今日阿里巴巴(9988)的表現亦值得關注，因《華爾街日報》報道，中央政府調查螞蟻集團早前IPO何以迅速獲審批。目前正在審查由中證監和上海證券監管部門所制定的上市標準和程序。調查對象亦包括有望從交易中獲益的大型國企。此外，報道引消息稱，在螞蟻依照中央要求完成重組之前，馬雲將不可離開中國。