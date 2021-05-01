【星之谷】英國發展商左手交右手慳稅 一手樓按揭易「炒車」

撰文： 子非魚 最後更新日期： 2021-05-01 06:00

香港人買英國樓已成潮流，而且大部分人都會申請按揭，據統計每10個人，便有7個人會做。當地新樓申請按揭並不困難，只要入息過關，經紀都會拍心口保證銀行必批75%按揭。但原來英國一手樓市場存在港人不常遇見的「另類業權問題」，有機會令按揭觸礁。

賣家不是發展商 買家難申按揭

如果是新樓，或者賣家是發展商，常識告訴我們這些一手樓不應該存在上手買家，但原來複雜的商業世界下，這種情況仍有機會發生。發展商為方便報銷稅項，會先把物業低價由母公司賣給子公司或中介公司，然後中介公司再以市價出售。在這種情況下，由於發展商已經將新樓轉手給中介公司，該新樓理論上不屬於一手樓，這個時候因為新買家不屬於直接向發展商購買單位，故此新買家難以獲批按揭。原因是有關交易屬合同轉讓（Sub-sales Contract），而非直接合同（Direct Contract），憂心業權易惹爭拗，當地銀行遂卻步。

很多時候，發展商賣貨尾時，會向經紀說明某些單位必須是現金支付（Cash Buy）、不接受按揭，正正是這個原因。

向經紀要求釐清 物業終極業權

購買單位採用現金支付一般都有額外折扣，吸引不少買家爭相入貨，認為之後要食回頭草申請按揭時，索性直接放棄優惠罷了。但他們並不知道因應上述業權問題，最終不止賠了折扣優惠予發展商，更甚是賠本都難以申請按揭。

那麼，如何防止踩中這個按揭陷阱？是否簽署英國臨約（Booking Form）時看清楚賣家名字便沒有問題？其實英國臨約內，賣家姓名未必會註明是中介公司，可能仍是以發展商名義訂立。不過，到簽署正式合約（Exchange Contract）時，如果採用中介公司，正約清楚註明中介公司名字，但已經為時已晚，未能申請按揭之餘，更可能因現金不足而被迫取消交易，因而損失細訂。

故此，在簽臨約前，若有申請按揭打算，需要向經紀釐清該一手物業賣家是發展商，還是已轉手的中介公司。

英國土地註冊處 難以反映問題

在英國土地註冊處（HM Land Registry）能否預先查到有關業權資料？理論上可以，但需要待物業完成交易，有關資料才會註入土地註冊處；但因為物業是由母公司『程序上』賣給子公司或中介公司，物業並不需要正式完成交易及註入土地註冊處亦可以轉手賣出。直至新買家律師跟銀行交接時出示合同，屆時銀行會因為合同問題而不批出按揭，那時候才獲悉已無補於事。

不過英國樓準買家也無須過分憂慮，一般發展商其後知道客人需要申請按揭的話，會將中介公司所持物業轉回至發展商發出的直接合同（Direct Contract），讓買家順利申請按揭。惟一旦簽署了一份正式合約，發展商是否願意轉回協助申請按揭，完全是視乎其意願；如果是中小型發展商，也有多個原因未必願意幫忙。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

*投資涉及風險

*以上專欄內容屬作者個人意見，不代表《香港01》立場。