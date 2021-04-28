業務拓展專家卓佳：全球僅12%企業擬在疫情結束後以線上形式開會

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-28 15:41

卓佳集團與英國《金融時報》共同發佈《2021年亞太地區董事分析報告》指出，COVID-19爆發以來，亞太地區企業對危機處理的信心不足，在資料安全、會議形式及數碼轉型有很大的改進空間，當中全球僅12%企業擬在疫情結束後以線上形式開會。

報告顯示，在COVID-19引發大規模居家辦公的背景下，資料安全已經成為全球83%的企業董事會的關注點，但資料安全問題並未得到切實有效的措施進行改善。儘管香港有85%的董事會成員表示資料安全是一個持續關注的問題，但只有43%的董事表示在疫情期間採取了特定行動改善資料安全。

此外，會議從疫情前的5%的線上會議轉變為5%的面對面會議。由於缺乏確保安全和效率所需的工具，許多董事會還沒有準備好以混合會議形式運作，僅12%的董事會則表示計劃在疫情結束後以線上的形式開會。

值得一提的是，四分之一的企業董事會沒有採取行動進行業務轉型，以彌補日益擴大的數碼應用差距。為了應對疫情帶來的改變，全球73%的董事正在積極探索新的數碼工具。馬來西亞以76%的比例超過了全球平均水準，而香港、中國內地和新加坡的數字較低，表明該地區大部分企業尚未採用數碼董事會會議平台、數位治理工具和解決方案。