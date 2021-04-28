港交所季績｜中概股大幅回流難重現　黃偉豪：靠新產品推動盈利

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-04-28 18:13

今年第一季港股成交暢旺，每日成交動輒逾2,000億元，港交所（0388）直接受惠，無論盈利、收入、北各南向每日成交都創季度新高。綜合市場預測，港交所純利符合預期，市場並無太大驚喜，好淡資金爭持，今日收報488.8元，微跌0.2%。

數據透明 市場難有驚喜

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，港交所數據十分透明，每日都會公布成交數據，要準確估算盈利不難，故就算今次數據十分亮麗市場都沒有太大驚喜。此外，在剛過去兩個月，港股明顯降溫，每日成交回落至約1,500億元，短期內未見到成交有大幅增加的誘因，故此對港交所未來發展抱中性看法。「大型中概股已經在過去兩年陸續回流，現在未回來的中概股規模相對較細，對港交所收入正面影響有限」。

黃偉豪認為，大型中概股已經在過去兩年陸續回流，現在未回來的中概股規模相對較細，對港交所收入正面影響有限。（資料圖片）

憧憬新產品帶動未來收入

反而，黃偉豪聚焦於港交所未來推出的新產品，如MSCI A股期貨等，認為市場仍憧憬新產品能帶動收入上升。值得一提，今季造好的投資收益，黃偉豪認為某程度是受惠於去年低基數效應，鑑於去年第二至四季出現強勁反彈，在未來三季未能再享受低基數效應之下，投資收益表現未必會有驚喜。

而估值方面，黃偉豪笑言港交所一向「貴開」，但在香港沒有其它競爭對手，以及憧憬推出更多新產品，對資金仍然有吸引力。「唔會因為佢貴就叫人唔好買，始終業務有獨特性，相信之後市旺都會跟住炒起」。

港交所在香港沒有其它競爭對手，以及憧憬與內地推出更多新產品，對資金仍然有吸引力。

港交所業務具獨特性

信誠證券聯席董事張智威表示，今次港交所業績在市場預期的上限，料對股價沒有太大刺激作用。不過，他認為港交所做獨市生意，以現時市盈率50倍來計，估值不算貴。他認為近日港股回穩，投資氣氛未來會再次熾熱，「傳統新股市場旺季是6月及12月，呢排靜完之後會有多啲新股上市，加上近年新股集資額愈來愈高，對港交所有正面影響」。