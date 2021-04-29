美國議息｜聯儲局鮑威爾：討論縮減購債為時過早　市場存在泡沫

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-29 07:54

4月28日，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）公佈最新利率決議，維持利率及購債速度不變，符合市場的普遍預期。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在隨後的新聞發佈會上表示，今年通脹的暫時上升不符合加息的標準，現在還不是開始談論縮減購債規模的時候。

發佈會要點如下：

1、貨幣政策：通脹臨時性上揚不保證美聯儲將加息，還不是美聯儲針對減碼QE進行溝通的時機，在實現目標之前，接近零的利率政策是適宜的。時機適宜時將減碼對抵押貸款支援證券（MBS）的購買速度，但不是現在。

2、經濟形勢：遭受新冠肺炎（COVID-19）疫情危機影響最嚴重的那些經濟領域已經出現改善，但復甦仍然不均衡、且遠遠沒有完成。

3、通脹：所有人都不應當質疑美聯儲控制特定通脹的決心，並不是説部分的物價上漲現象會長期存在。通脹將在一定程度上繼續上升，然後趨於緩和。

4、就業市場：服務業工人可能難以找到工作，美國仍然有大量失業人口。3月非農就業報告的就業人口增幅喜人，但那遠遠不夠。

5、新冠肺炎疫情：美聯儲關注經濟結果，而不是疫情的變化狀態；可能美國需要在疫情防控上取得實質性進展。

6、住房市場：美聯儲非常密切地留意房價上漲，房價上漲體現出需求強勁和供應不太多，希望住房營建商能夠滿足民眾的住房需求，住房方面並未引發金融穩定性顧慮。

7、金融市場監管職能：類似於對沖基金Archegos爆倉的風險並未加重對金融系統的擔憂，我們原本認為這些公司對風險有著充分的理解，Archegos爆倉事件並非美聯儲監管歷史上的一個事件。股市的某些東西的確體現出市場泡沫，金融系統的槓桿並不是一個問題。金融穩定性整體上良莠不齊，但仍然是可控的。銀行系統的資本狀況良好。眾多貨幣基金存在融資風險方面的問題，而不是系統性的問題。正關注貨幣基金和公司債基金的運轉動能。

8、財政政策：拒絕置評拜登（Joe Biden）政府的那些財政立法建議。