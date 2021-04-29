K11 Musea上月銷售按年倍增　鄭志剛爆彤叔唔明K11經營模式

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-29 15:12

新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，旗下商場K11 Musea 今年一、二月銷售按年增逾40%，三月份更按年增逾1.5倍。他出席團結香港基金舉辦的「團結卓爾論壇」時進一步透露，集團計劃在內地及香港，再開設24個K11商場，包括大灣區及長三角等，屆時將擁有38個K11商場。

至於新冠疫情下，他指商場營運亦要向線上化發展，目前線上銷售佔整體10至15％。

論壇上他提到，2008年開始建立K11品牌，到現時已經由「文化零售」發展到「文化矽谷」。他指2009年K11「生意好好」，銷售已經有雙倍的增長，令品牌可繼續發展下。他又解釋，以內地的例子去看，現時的千禧世代佔內地人口約四成，佔消費貢獻多達八成，香港情況亦差不多，而這批「目標顧客」，對文化藝術越來越重視，K11品牌的主要顧客群亦正是千禧世代。

爆彤叔曾質疑K11的發展模式

鄭志剛又笑言，文化與商業之間並不排斥，而將藝術文化融入商業的成本非想像中貴，「藝術品平過起樓」，但亦明白，不同年代的人對「文化藝術」有不同看法，較年長的或對傳統商業較看重，更自爆「我阿爺（新世界創辦人鄭裕彤）唔明我（K11）做咩，唔明唔緊要，畀條數你睇，哦咁你繼續啦。」

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至於新世界早前以47.7億元投得一級歷史建築、位於北角的皇都戲院。鄭志剛表示，皇都戲院是港人集體回憶，可代表香港在文化藝術方面的「軟實力」，其中最具代表性的屋頂「飛拱」形混凝土桁架會獲保留，並會向聯合國教科文組織申請，希望可成為聯合國教科文組織項目。

他指出，香港在保育方面，其中一個大問題是沒有文獻紀錄，因此難以傳承，以及建立歸屬感及身份認同，而在團隊的努力下，已成功找回逾500個與皇都相關的文獻。

北角皇都戲院被列為一級歷史建築。（資料圖片）

鄭志剛認為香港的「軟實力」好強，外國人可輕易講出香港於80年代，有什麼出色的演員及歌手，若好好發展，可代表香港與世界其他國家及地區進行文化交流。近年香港因政治等文化變得「分化」，亦越來越多人考慮移民。鄭志剛認為，文化藝術是大家見證的歷史，有著共同價值，可有助團結。